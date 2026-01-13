Un hallazgo inesperado en pleno control vial de hora pico en avenida Uruguay

La escena fue la de cualquier tarde con tránsito intenso, bocinas y controles habituales. Un procedimiento preventivo terminó revelando una situación distinta a la esperada: un vehículo con requerimiento judicial circulaba por una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El hecho ocurrió ayer, durante un control vial realizado en la intersección de avenida Uruguay y calle Antonio Cornejo, un punto estratégico por el flujo constante de autos y motocicletas. Allí, personal de Seguridad Urbana detuvo la marcha de un automóvil para una fiscalización de rutina, en el marco de las tareas preventivas que se despliegan a diario en distintos sectores de Salta.

Al verificar la documentación y los datos del rodado en los sistemas oficiales, los efectivos detectaron que el auto registraba un pedido de secuestro por hurto calificado, emitido por la Justicia. Frente a esta situación, se procedió a la demora del conductor, un hombre de 46 años, mientras se daba intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Confirmada la irregularidad, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y posteriormente restituido a su propietario, cerrando así un circuito que permitió recuperar un bien denunciado como robado y evitar que continuara circulando en la vía pública.

En el procedimiento tomó intervención la Fiscalía Penal 4, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las responsabilidades del caso y avanzar con la investigación judicial correspondiente. Desde el área de seguridad remarcaron que estos controles no solo buscan ordenar el tránsito, sino también detectar delitos vinculados al uso de vehículos, una modalidad que suele quedar al descubierto en operativos de rutina.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de los controles preventivos y del cruce de datos en tiempo real, herramientas clave para la recuperación de autos robados y para reforzar la seguridad en las calles de la ciudad.