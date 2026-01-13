Dictaminan el cese de sueldos a quienes perciben jubilaciones

La Asesoría Legal de la Municipalidad de General Enrique Mosconi emitió un dictamen determinante que pone el foco en la incompatibilidad legal que surge cuando los funcionarios públicos perciben, en forma simultánea, dos o más remuneraciones del Estado. Este hecho, que ya resuena en los pasillos del Concejo Deliberante, marca un precedente en el departamento San Martín y la decisión podría ser tomada por otras administraciones municipales en momentos en que las arcas se ven más apretadas que nunca, como consecuencia de los recortes en regalías, coparticipación y recaudación genuina.

Seguramente marcará un antecedente en términos jurídicos, porque es de prever que las afectadas no se quedarán de brazos cruzados, más allá de que en la opinión pública de Mosconi la medida cuenta con respaldo por un sentido ético y moral.

Doble erogación: el análisis técnico de la incompatibilidad

El dictamen, al que de manera exclusiva accedió El Ututo Informa, está fechado el 9 de enero de 2026 y surge tras detectarse que las funcionarias Norma Isabel Cabral, Santos Barrios y Rita Martínez, actualmente concejales y funcionarias respectivamente en el Concejo Deliberante de Mosconi, perciben haberes jubilatorios derivados de su actividad laboral previa al asumir sus cargos actuales.

Desde una perspectiva jurídica, el asesor legal Dr. Daniel Villarroel señaló que la jubilación es una prestación que sustituye al salario tras el cese definitivo de la actividad. Por lo tanto, la percepción de un nuevo sueldo público configura una “incompatibilidad objetiva”.

“Basado en el Decreto 894/01, el análisis es claro: no se puede convalidar una doble erogación estatal por una misma persona, ya que esto afectaría directamente el patrimonio de todos los vecinos de Mosconi”, establece el dictamen, que instruyó al Departamento Ejecutivo Municipal para actuar de manera inmediata.

“La resolución dictaminada no busca sancionar a las funcionarias, sino aplicar una medida de resguardo del interés público”, se indica en otro de los puntos.

Puntos clave del dictamen:

• Suspensión inmediata: se dispone el cese del pago de la remuneración municipal mientras persista la situación de incompatibilidad.

• Carga de la prueba: se solicitó a las funcionarias involucradas que presenten documentación respaldatoria si consideran que no están comprendidas en esta prohibición.

• Notificación formal: el dictamen ya ha sido remitido al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento y aplicación.

Un mensaje de orden administrativo

Esta decisión de la gestión que encabeza la Dra. Ana Guerrero Palma envía un mensaje de orden y rigor administrativo en un momento en el que la sociedad exige una gestión minuciosa de los recursos públicos, cada vez más escasos. Más allá de algunas lecturas políticas, la medida se destaca por su sutileza institucional, al aplicarse una interpretación técnica de la ley para evitar que el municipio incurra en irregularidades contables.