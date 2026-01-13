Barrio Ceferino: Lo que parecía artesanal escondía otra cosa, investigan embutidos con presunta carne de felino

Lo que comenzó como una compra habitual en un comercio barrial terminó abriendo una causa judicial que hoy pone en cuestión algo tan básico como la confianza en los alimentos que llegan a la mesa. En el barrio Ceferino, una carnicería que se presentaba como productora de embutidos artesanales quedó bajo investigación tras una denuncia que encendió alertas por el posible uso de carne de origen irregular y por graves fallas en las condiciones sanitarias.

La intervención de la Justicia se produjo luego de que una vecina alertara sobre una situación inquietante. Según consta en la denuncia, el 28 de diciembre de 2025 tomó conocimiento de que dentro de una morcilla comprada en una carnicería de la zona se habrían encontrado restos que no corresponderían a animales de consumo habitual. La sospecha llevó a realizar consultas profesionales que reforzaron la gravedad del caso.

Al día siguiente, la denunciante recurrió a un veterinario particular y a un especialista del Hospital de Mascotas Municipal, quienes coincidieron en que los restos hallados pertenecerían a partes de un felino. Con esa confirmación preliminar, la situación dejó de ser una simple irregularidad comercial y pasó a ser investigada como un posible delito contra la salud pública.

La Fiscalía Penal 5 en feria tomó intervención inmediata y avanzó con medidas urgentes. El fiscal Federico Jovanovics imputó de forma provisional a una mujer de 52 años, propietaria del comercio, como autora del delito de suministro, distribución y almacenamiento de sustancias alimenticias peligrosas para la salud, previsto en el artículo 201 del Código Penal.

El local investigado está ubicado en calle Rodrigo Pereyra al 1800, en el barrio Ceferino, y funcionaba desde hacía aproximadamente seis años bajo la modalidad de venta de embutidos. De los informes incorporados al expediente surge que el negocio estaba a nombre de la mujer imputada, lo que motivó el pedido de medidas más amplias para resguardar pruebas.

Allanamiento y secuestro

Ante la gravedad, urgencia y posible reiterancia del hecho, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías en feria una orden de allanamiento y secuestro, que fue autorizada y ejecutada el viernes 9 de enero. Durante el procedimiento se identificó a la propietaria y se incautaron diversos elementos considerados relevantes para la causa.

El operativo contó con la participación de personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta, que realizó una inspección completa del lugar. El resultado fue contundente: se encontraron embutidos, partes de carne y otros productos alimenticios de dudosa procedencia, varios de ellos en mal estado de conservación, sin refrigeración adecuada y en condiciones incompatibles con la venta y el consumo humano.

Frente a este escenario, la Fiscalía dispuso el levantamiento de muestras para su posterior análisis. Se secuestraron cuatro tipos de productos: queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla. De cada uno se tomaron tres muestras, que serán analizadas para determinar su composición, origen y posible riesgo sanitario.

Múltiples infracciones

Además, el personal municipal labró actas de infracción por múltiples incumplimientos, entre ellos la falta de habilitación comercial, la ausencia de permiso para la manipulación de alimentos, y violaciones a la Ley N° 18.284 del Código Alimentario Argentino, especialmente en lo referido a la conservación y salubridad de los productos.

La Fiscalía también solicitó el decomiso de los alimentos secuestrados, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 15.292 y la normativa nacional vigente, con el objetivo de evitar que los productos vuelvan a circular y prevenir posibles consecuencias para la comunidad.

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, profesionales de la Municipalidad y organismos del Gobierno provincial. La investigación continúa mientras se esperan los resultados de los análisis de laboratorio, que serán determinantes para el avance de la causa y para definir las responsabilidades penales y administrativas.