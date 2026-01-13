Piden declarar en emergencia la zona patagónica afectada por incendios forestales

El diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria-Chubut) afirmó hoy que con los incendios que están arrasando el sur del país “nunca más vamos a ver esta zona de la cordillera como la conocíamos”, y aseguró que para esa región “el desastre ambiental es tremendo”.

Luque, junto a otros diputados nacionales, presentó un proyecto de ley que, declara la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, frente a la gravedad de los incendios forestales que afectan amplias zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

En qué consiste la iniciativa

La iniciativa prevé:

Desembolso inmediato de fondos nacionales

Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias afectadas

Asistencia directa a personas y familias damnificadas

Reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas

Aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las zonas afectadas

Luque explicó que el proyecto contempla asimismo “habilitar partidas del presupuesto, de manera extraordinaria porque es una emergencia”, para paliar la situación de los afectados que perdieron viviendas, ganado y actividad en una temporada clave para la región por el turismo.

“La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano. Esa gente no va a poder pagar sus impuestos, entonces planteamos exenciones para que haya menos presión fiscal y aumentar la AUH a aquellas personas que han perdido sus viviendas y sus bienes”.

Críticas al Gobierno nacional

Criticó, además, que desde el Gobierno nacional se haya mencionado a sectores de la comunidad mapuche como vinculados al origen de los incendios. “Buscan estigmatizar a un sector como los mapuches, que hasta un fiscal y los gobiernos provinciales han asegurado que no han tenido ninguna incidencia en estos incendios”, afirmó.

Luque reclamó que el Gobierno nacional “tenga una sensibilidad que hasta ahora no ha tenido, y que se vio cuando el Presidente (Javier Milei) se expresó con un mensaje muy frío”.

“Vino la semana pasada el ministro del Interior (Diego) Santilli pero no para ayudarnos con los incendios, sino a buscar voluntades de los senadores que responden al Gobierno provincial para apoyar la reforma laboral”, expresó.