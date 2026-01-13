Boca abre el 2026 con un amistoso en homenaje a Russo ante Millonarios de Colombia

Boca abrirá su 2026 en el que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores este miércoles, cuando reciba a Millonarios de Colombia en un partido amistoso en el que se homenajeará al fallecido ex director técnico de ambos clubes, Miguel Ángel Russo.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de Disney+.

De cara a este partido, Boca no podrá contar con tres jugadores. Se trata del defensor Rodrigo Battaglia (tendinitis en el tendón de aquiles), el volante ofensivo chileno Carlos Palacios (golpe en la rodilla) y el delantero uruguayo Edinson Cavani (problema de espalda).

El posible 11 titular

Pese a estas bajas, el director técnico Claudio Úbeda, quien guió al equipo “Xeneize” hacia las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, ya tendría definido el 11 titular.

En el arco estará Agustín Marchesín, mientras que la defensa estará conformada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa y Lautaro Blanco. Más adelante, en la mitad de la cancha, los tres elegids por Úbeda serían Leandro Paredes, Milton Delgado y el español Ander Herrera. Finalmente, en la delantera estarán Kevin Zenón, el uruguayo Miguel Merentiel y Exequiel “Changuito” Zeballos, quien viene de terminar el 2025 en un nivel altísimo.

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Durante el partido también se llevará a cabo un homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico director técnico de Boca y Millonarios, clubes con los que pudo gritar campeón en varias ocasiones.

En Boca, “Miguelo” conquistó la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2020 y la Copa de la Liga el mismo año, mientras que en Millonarios se consagró en el Torneo Finalización 2017 y en la Superliga 2018.

Así viene el mercado de pases de Boca

El “Xeneize” estuvo varias semanas negociando con Atlético Nacional de Colombia para contratar al extremo colombiano Marino Hinestroza, quien desembarcará en el club de La Ribera tras una operación que ronda los cinco millones de dólares.

De esta manera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscará cerrar dos nuevas incorporaciones. Uno de los jugadores en la mira es el defensor central Gastón Hernández y el otro es el delantero Alexis Cuello, ambos de San Lorenzo.