Jimena, la niña desaparecida en La Unión, ya regresó a su hogar

La niña de 6 años que había sido reportada como extraviada en el paraje Las Vertientes, en jurisdicción de La Unión, regresó este lunes a su hogar luego de que se confirmara que se encontraba en buen estado de salud. La menor había sido rescatada durante la tarde del domingo en el paraje El Totoral, tras varias horas de intensa búsqueda.

Según se informó, luego de ser encontrada fue trasladada a la ciudad de La Unión, donde recibió asistencia médica. El informe profesional indicó que presentaba lesiones leves en miembros superiores e inferiores, compatibles con raspones provocados por plantas con espinas, producto de su permanencia en el monte, pero sin complicaciones de gravedad.

Tras los controles médicos correspondientes y una vez descartado cualquier riesgo para su salud, la niña fue revinculada con su madre y regresó a su domicilio. La mujer también prestó declaración y relató las circunstancias en las que su hija se extravió el sábado 10, cuando se encontraba en la vivienda familiar ubicada en el paraje Las Vertientes.