General Güemes: investigan a un joven por difundir material de abuso sexual infantil, piden prisión preventiva

Un joven de 23 años quedó detenido en General Güemes y enfrenta un pedido de prisión preventiva en el marco de una investigación por la difusión y tenencia de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales. La pesquisa se inició tras la detección de actividad sospechosa vinculada a la carga de archivos con contenido ilegal en plataformas digitales.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, los reportes advirtieron que un usuario habría subido numerosos videos con contenido de abuso sexual infantil, en los que se observaba la participación de niñas y niños menores de 13 años. A partir de esas alertas, se activaron los mecanismos de investigación y se avanzó con medidas judiciales para identificar al presunto responsable.

Con orden judicial, el pasado jueves se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde fue detenido. Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos informáticos y evidencia digital que ahora serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de la maniobra, el volumen del material y la posible participación de terceros.

En la audiencia correspondiente, el imputado fue asistido por la defensa oficial y se abstuvo de declarar. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer si existió, además de la tenencia, puesta a disposición o distribución del material a otros usuarios de la red.