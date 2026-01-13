Clima en Salta: Capital y gran parte de la provincia, otra vez bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas desde la tarde

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Servicio Meteorológico actualizó la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Salta, con un escenario que se extenderá desde la noche del martes 13 hasta la tarde y la noche del jueves 15. La advertencia alcanza a la ciudad de Salta, el Valle de Lerma, los Valles Calchaquíes y también a departamentos del sur y este provincial, donde se esperan fenómenos de variada intensidad.

Las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Zonas bajo alerta amarilla: Capital y Valle de Lerma

La alerta amarilla rige para Salta, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

En estos sectores, las tormentas están previstas para:

Martes 13 durante la noche

Miércoles 14 en la madrugada

jJeves 15 por la tarde y la noche

Según el parte oficial, se estiman precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Alerta amarilla en los Valles Calchaquíes

También continúan bajo alerta amarilla los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En estas regiones, las tormentas se esperan para:

Martes 13 por la noche

Miércoles 14 por la noche

Jueves 15 durante la tarde y la noche

Las condiciones serán similares, con lluvias intensas concentradas en cortos períodos, posible caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Los acumulados previstos también oscilan entre 30 y 50 milímetros.

Se suman zona del sur y este provincial

La actualización del alerta incorpora además a los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

En estas zonas, la alerta amarilla rige para:

miércoles 14 por la mañana

jueves 15 por la noche

Aquí se prevén tormentas de variada intensidad, con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Recomendaciones

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, especialmente anegamientos temporarios, crecidas rápidas de arroyos, reducción de visibilidad y complicaciones en la circulación.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las tormentas, circular con precaución y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.