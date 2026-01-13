VIDEO. Congestión vehicular y preocupación por un un camión que perdió el remolque en el acceso norte

Un camión protagonizó un incidente vial este martes en el acceso norte de la ciudad, a la altura del expeaje Aunor, cuando perdió el remolque que transportaba y se produjo el derrame de combustible y aceite.

La situación generó momentos de preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, ya que la presencia de los fluidos volvió resbaladiza la ruta y obligó a extremar las precauciones. Como consecuencia, el tránsito se vio parcialmente interrumpido y se registraron demoras y congestión vehicular durante varias horas.

Personal de seguridad vial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para señalizar el sector afectado y realizar tareas de limpieza, con el objetivo de restablecer condiciones seguras de circulación. No se reportaron personas heridas.