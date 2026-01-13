Alerta y susto en Lesser por la rotura de un caño maestro de gas 

Un operativo se desplegó este martes 13 en la zona de Lesser tras registrarse la rotura de un caño maestro de gas, lo que generó una fuga y preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector. El incidente ocurrió aproximadamente a unos 5 kilómetros del Quirquincho y obligó a activar protocolos de seguridad.

Según confirmaron fuentes, la fuga motivó la intervención inmediata de personal de Bomberos, Policía de la Provincia y la empresa prestataria del servicio, Naturgy. En el lugar se realizaron cortes preventivos y se restringió la circulación para evitar riesgos mayores.

De acuerdo a la información oficial, el caño maestro fue dañado de manera accidental durante trabajos de extensión de fibra óptica realizados por una empresa privada. La rotura se produjo en el marco de esas tareas y no estuvo vinculada a una falla propia de la red de gas.

Tras el alerta inicial y el despliegue de los equipos de emergencia, la pérdida fue rápidamente controlada. Desde Naturgy se informó que la rotura ya fue reparada, no se registran pérdidas activas y la situación se encuentra bajo control, sin riesgo para la población.

Asimismo, se aclaró que no hubo clientes afectados por el incidente ni interrupciones en el suministro de gas, y que el operativo se desarrolló como medida preventiva ante la fuga detectada en un primer momento.