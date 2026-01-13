El "Relámpago" Torres partió con el sueño de ser campeón mundial

Otra noche épica para el boxeo salteño. El próximo sábado, la gran promesa local en permanente ascenso y campeón argentino de los superplumas, Nahuel "El Relámpago" Torres, enfrentará al chileno Junior Cruzat por el título mundial de la categoría.

El choque se llevará a cabo en la ciudad transandina de Puerto Mont en un evento que se iniciará a partir de las 22 horas y en donde estará en juego el título mundial juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encuentra vacante.

Cabe recordar que Torres, quien se consagró campeón argentino en octubre del año pasado frente al porteño Miguel Chilavert tras 10 intensos asaltos, mostró ante una multitud que lo acompañó al estadio Delmi, que está para derrumbar todas las barreras.

Para el salteño será la primera presentación del año. Acumula 8 victorias (4 por KO) y una derrota, aunque tendrá enfrente otro "roble" local, que llega invicto con 16 triunfos de los cuales 10 fueron por la vía rápida.

Vuelo a la ilusión

Torres, junto a su prestigioso entrenador Manuel Medina y al excampeón argentino y el actual promotor Alfredo "Pony" Rivero partieron anoche hacia Buenos Aires, la primera parada antes de viajar muy temprano en la mañana de este miércoles a Santiago de Chile y posteriormente a Puerto Mont, en donde estarían arribando recién esta noche, para el compromiso del sábado.

"Nahuel está bien y sabemos que tiene mucho para dar por él como profesional y por Salta que lo vio nacer y lo ve crecer como un verdadero campeón", resaltó Rivero.

Rivero, excampeón argentino mosca, 5 veces campeón nacional amateur, bronce en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, bronce en Odesur Venezuela, plata en Puerto Rico, bronce en Buenos Aires, resaltó que "Manuel es un hacedor de campeones, como Héctor Hugo Vilte, el "Puma" Arroyo, conmigo, que me hizo campeón y llegue a las olimpiadas gracias a él"

"Hoy estamos trabajando juntos y tengo plena confianza que vamos a traer el título para Salta", concluyó.