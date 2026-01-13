PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rally Dakar 2026
Reforma laboral
Robo del Siglo
Seguridad Vial
El Carril
General Mosconi
turismo silver
Alimentos peligrosos
bts en argentina
Rally Dakar 2026
Reforma laboral
Robo del Siglo
Seguridad Vial
El Carril
General Mosconi
turismo silver
Alimentos peligrosos
bts en argentina

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Cine en la Usina: se proyecta una selección de cortometrajes con entrada gratuita

La propuesta reúne producciones realizadas en distintos puntos de la provincia y del país, con relatos que surgen del trabajo comunitario y miradas diversas sobre el territorio. La función será este lunes en la Usina Cultural, con acceso libre para todo público.
Martes, 13 de enero de 2026 09:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este lunes 13 de enero, a las 20, la Usina Cultural será escenario de una nueva función de Cine en la Usina, con una selección de cortometrajes que pone el foco en el cine comunitario y en producciones realizadas en distintos contextos sociales y geográficos.

La actividad se desarrollará en la pantalla de la plaza, ubicada en España 98, y contará con entrada gratuita, en una iniciativa impulsada junto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta.

La programación incluye trabajos producidos entre 2019 y 2025, con duraciones que van de los 9 a los 19 minutos, y temáticas vinculadas a la identidad, el territorio y la vida cotidiana en comunidades de Salta y otras regiones.

Los cortometrajes que se proyectarán

La función estará integrada por los siguientes títulos:

  • Ramal Caído, realizado en el marco de Cine en Comunidad 2023, con locación en Embarcación y una duración de 13 minutos.

  • Destino Perú, producción de Cine en Comunidad 2024, filmada en Guachipas, con una duración de 9 minutos.

  • Vida al fondo de la Quebrada, correspondiente a Cine en Comunidad 2025, rodada en Alfarcito y Campo Quijano, con una duración de 12 minutos.

  • No quiero ver el sol, quiero ver el sol, de Constanza Epifanio (2025), con una duración de 17 minutos.

  • El récord, de Daniel Elías (2019), con una duración de 19 minutos.

  • Las Panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez (2025), con una duración de 15 minutos.

  • Un año sin luz, de Lautaro Arias Camacho (2025), con una duración de 9 minutos.

La propuesta forma parte de las actividades culturales abiertas que se desarrollan durante el verano en la Usina Cultural, con el objetivo de acercar el cine a la comunidad y dar visibilidad a producciones independientes y territoriales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD