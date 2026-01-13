Cine en la Usina: se proyecta una selección de cortometrajes con entrada gratuita

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Este lunes 13 de enero, a las 20, la Usina Cultural será escenario de una nueva función de Cine en la Usina, con una selección de cortometrajes que pone el foco en el cine comunitario y en producciones realizadas en distintos contextos sociales y geográficos.

La actividad se desarrollará en la pantalla de la plaza, ubicada en España 98, y contará con entrada gratuita, en una iniciativa impulsada junto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta.

La programación incluye trabajos producidos entre 2019 y 2025, con duraciones que van de los 9 a los 19 minutos, y temáticas vinculadas a la identidad, el territorio y la vida cotidiana en comunidades de Salta y otras regiones.

Los cortometrajes que se proyectarán

La función estará integrada por los siguientes títulos:

Ramal Caído , realizado en el marco de Cine en Comunidad 2023, con locación en Embarcación y una duración de 13 minutos.

Destino Perú , producción de Cine en Comunidad 2024, filmada en Guachipas, con una duración de 9 minutos.

Vida al fondo de la Quebrada , correspondiente a Cine en Comunidad 2025, rodada en Alfarcito y Campo Quijano, con una duración de 12 minutos.

No quiero ver el sol, quiero ver el sol , de Constanza Epifanio (2025), con una duración de 17 minutos.

El récord , de Daniel Elías (2019), con una duración de 19 minutos.

Las Panteritas , de Alejandro Gallo Bermúdez (2025), con una duración de 15 minutos.

Un año sin luz, de Lautaro Arias Camacho (2025), con una duración de 9 minutos.

La propuesta forma parte de las actividades culturales abiertas que se desarrollan durante el verano en la Usina Cultural, con el objetivo de acercar el cine a la comunidad y dar visibilidad a producciones independientes y territoriales.