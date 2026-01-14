PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
14 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Banco Mundial
´Gimnasia y Tiro
Título OMB
Salud
Festival de Jesús María
Histórico acuerdo Mercosur - UE
Banco Mundial
´Gimnasia y Tiro
Título OMB
Salud
Festival de Jesús María
Histórico acuerdo Mercosur - UE

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Edesa junto al programa Constructoras durante 2025

La iniciativa forma parte del Programa de Oficios de la empresa y promueve la inclusión, la formación técnica y el desarrollo laboral con perspectiva de género.
Martes, 13 de enero de 2026 23:21
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Edesa acompañó durante 2025 el desarrollo de dos ediciones del curso de Instalaciones Eléctricas I, realizadas en la ciudad Capital , en el marco del programa Constructoras. Esta es una iniciativa orientada a promover la inclusión, la formación en oficios y el desarrollo laboral de mujeres y personas LGBTIQ+.

A lo largo de ambas ediciones, más de 45 mujeres accedieron a instancias de capacitación en electricidad domiciliaria, fortaleciendo sus conocimientos técnicos y ampliando sus oportunidades de inserción laboral en un sector históricamente masculinizado.

Esta propuesta forma parte del Programa de Oficios de Edesa, a través del cual la empresa impulsa acciones de formación técnica que contribuyen al desarrollo personal, la empleabilidad y la inclusión laboral en las comunidades donde opera.

Desde Edesa destacaron que "estos espacios de formación representan una herramienta concreta para ampliar derechos, generar autonomía y acompañar a más personas en la construcción de proyectos laborales sostenibles".

El programa Constructoras se desarrolla en articulación con la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario y la Universidad Provincial de la Administración Pública, Tecnología y Oficios (Upateco), reafirmando el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar oportunidades y transformar realidades.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD