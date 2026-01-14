El Banco Mundial dice que la Argentina crecerá 4% en 2026

El Banco Mundial pronostica un crecimiento del 4% para el 2026 en la Argentina, evidenciando una moderación respecto a la mejora de la actividad del año pasado, calculada en 4,6%. La previsión surge del informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero, en el cual la entidad precisó que "se proyecta que el crecimiento de Argentina se modere al 4% en 2026" y que se mantenga en el 4% en 2027.

Al explicar la morigeración en el crecimiento, el Banco Mundial expresó que "la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año".

En este contexto, remarcó que "el apoyo de EEUU, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras" y agregó que "la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks".

A pesar del menor avance previsto para el actual calendario, el reporte plantea que la Argentina forma parte del podio de los países de la región que más crecerán en 2026, solo por detrás de Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%).

La mala experiencia de Argentina a principios de los 2000

Por otra parte, el Banco Mundial recordó la mala experiencia que tuvo Argentina en adoptar reglas fiscales a principios de los 2000 y destacó que "la implementación de reglas fiscales ha sido más exitosa en los últimos años, reflejando un mayor compromiso por parte de las autoridades. Esto se tradujo en superávits fiscales primarios desde comienzos de 2024 y en menores costos de financiamiento". Además, señala que "en la Argentina, el marcado endurecimiento de la política fiscal y monetaria ha contribuido de manera significativa a moderar la inflación".

A nivel general, el Banco Mundial remarcó que la economía global "está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas".

En este sentido, prevé que el crecimiento mundial se mantendrá estable en los próximos dos años, con una ligera caída al 2,6 % en 2026 para luego aumentar al 2,7 % en 2027.

Sobre este panorama, Indermit Gill, economista en jefe de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, sostuvo que "cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas".

Sin embargo, advirtió que "el dinamismo económico y la resiliencia no pueden ir mucho tiempo por caminos separados sin causar daño a los mercados de crédito y las finanzas públicas". En este marco, indicó que "para evitar el estancamiento y el desempleo, los Gobiernos de las economías emergentes y avanzadas deben liberalizar enérgicamente la inversión privada y el comercio, frenar el consumo público e invertir en nuevas tecnologías y educación".

Deudas provinciales

Las provincias enfrentarán en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos US$2.500 millones, según un relevamiento del sitio Politikon Chaco. En el tope del ranking aparece la Provincia de Buenos Aires con compromisos por US$784 millones, seguida por CABA con US$376 millones, monto que será refinanciado con un bono emitido a fines de 2025.

También figuran Santa Fe (US$240 millones), Córdoba (US$225 millones), Neuquén (US$179 millones) y Chubut (US$119 millones). El primer vencimiento llegará la próxima semana en Tierra del Fuego por unos US$6 millones. Solo en enero se acumularán pagos por US$107 millones y en febrero otros US$122,5 millones, mientras que La Rioja ya anticipó un default. En el Gobierno nacional crece la preocupación por el impacto de estos pagos sobre el tipo de cambio.