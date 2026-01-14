La principal textil del país cerró una planta en Tucumán

La crisis que atraviesa la industria textil argentina volvió a repercutir con fuerza en el norte del país. Como consecuencia de la caída del consumo interno, la presión de las importaciones -tanto de indumentaria nueva como usada- y las dificultades de financiamiento, la empresa TN & Platex resolvió cerrar por tiempo indefinido su planta ubicada en Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán.

La medida implicó la suspensión de 190 trabajadores. Según trascendió, la firma inició conversaciones con al menos siete empresas radicadas en Tucumán, entre ellas dos importantes ingenios azucareros, con el objetivo de reubicar a parte del personal. En paralelo, entre 30 y 35 empleados continuarán desempeñando tareas administrativas en la planta, y otros 12 serán trasladados a fábricas del grupo en otras provincias.

Aunque la empresa comunicó la decisión como una suspensión, dentro del sector existen dudas sobre una eventual reactivación en el corto o mediano plazo. La reapertura quedaría supeditada a una mejora sustancial del contexto económico nacional y de las condiciones de competitividad productiva.

El cierre en Tucumán se suma a otras decisiones recientes del grupo. Semanas atrás, TN & Platex suspendió una línea de producción en La Rioja, con 50 despidos. En noviembre pasado, también redujo actividades en su planta de Monte Caseros, Corrientes.

El escenario se inscribe en una crisis más amplia del sector. Según la Federación de Industrias Textiles, en octubre de 2025 la actividad textil cayó 24% interanual y la utilización de la capacidad instalada descendió al 32,5%, niveles comparables a los peores momentos de la pandemia. A esto se suma el impacto de la importación de ropa usada. La Fundación ProTejer señaló que en 2025 el ingreso de estas prendas creció más del 11.000% en valor y 26.000% en volumen, desplazando a la producción nacional.