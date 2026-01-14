Lemoine denunció que atacaron su casa a pedradas

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine denunció que durante la madrugada de ayer un hombre atacó a pedradas su vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Santa Rita, en la zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires. El presunto agresor, de 34 años, fue reducido por una agente policial que cumplía funciones de custodia en el domicilio.

Según relató la legisladora en sus redes sociales, el hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando la consigna policial nocturna advirtió que un hombre arrojaba piedras contra una de las ventanas de la casa. Al intentar detenerlo, el sospechoso se habría resistido, pero fue finalmente alcanzado y reducido por la oficial.

Con custodia policial

Lemoine aclaró que cuenta con custodia policial no por su condición de diputada, sino a raíz de amenazas previas. En ese marco, destacó el accionar de la agente interviniente y adelantó que durante la mañana ampliaría la denuncia en la comisaría del barrio para evaluar los daños ocasionados.

La legisladora señaló que los ruidos la despertaron en plena madrugada y que, ante la situación, se mantuvo en alerta al creer que intentaban ingresar a la vivienda. Indicó además que escuchó impactos en distintos sectores de la casa y que la intervención policial evitó que el episodio pasara a mayores.

Lemoine afirmó que decidió hacer público el hecho para evitar versiones distorsionadas y aseguró que la denuncia quedó a disposición del juzgado de turno. En publicaciones posteriores, reiteró que vive bajo amenaza, pese a residir en una zona que describió como tranquila.