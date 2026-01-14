"¡Patriotas iraníes, sigan protestando!", arengó Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arengó ayer a los iraníes a seguir protestando y "tomar el control" de las instituciones del país , a la vez que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes mientras continúa la represión contra los manifestantes en ese país, lo que sugiere que la oportunidad para la diplomacia que vislumbraba hace unos días se ha esfumado.

En un mensaje en la red Truth Social, el mandatario norteamericano animó a los manifestantes a continuar con las protestas y dijo que "la ayuda está en camino".

"íPatriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO! íTomen el control de sus instituciones!", escribió Trump.

Además, sugirió guardar "los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos" y prometió: "pagarán un alto precio".

Trump dijo que canceló "todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes" y aseguró que "la ayuda está en camino". Finalmente, escribió "MIGA", abreviatura de Make Iran Great Again (Hacer que Irán vuelva a ser grande otra vez).

Abierto a dialogar

El domingo, Trump sugirió que estaba abierto a dialogar con el régimen iraní tras recibir una comunicación durante el fin de semana. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que la diplomacia seguía siendo el enfoque preferido por EEUU para tratar con Irán, aunque de ser necesario la administración Trump no descarta las opciones militares.

En los últimos días, diferentes ONG han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión. Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (Hrana), que opera desde EEUU, al menos 544 personas han muerto en el levantamiento, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 fallecidos y Human Rights Activists (HRA) afirmó haber confirmado 1.850 decesos.

Rechazo de Rusia

Rusia rechazó ayer tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de EEUU contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles de Washington a los socios comerciales de la República Islámica. "Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles", aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores.

Advirtió de las "funestas consecuencias" para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia aproveche los "disturbios instigados desde el exterior" como excusa para repetir el ataque cometido en junio de 2025 por Israel y EEUU. Moscú considera que "fuerzas externas" intentan provocar "la desestabilización y destrucción del Estado iraní".