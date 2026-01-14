Vecinos se abroquelan, alertados por la creciente inseguridad

Vecinos del barrio San Antonio de la ciudad de Güemes están muy alarmados por una ola de atracos en la zona, por lo que convocaron a una reunión con autoridades municipales, policiales y legislativas, para tratar el problema de inseguridad que se vio incrementado en los últimos meses.

La reunión fue convocada por el vecino Jorge Cuevas, quién fue víctima de un robo durante la madrugada del lunes 12: "Un delincuente ingresó a nuestro domicilio, doblando la reja de la ventana del cuarto donde mi esposa tiene su peluquería, una vez en el interior, tomó distintos instrumentos para el corte de cabello, luego, y esto es lo que más nos preocupó, se metió en la habitación de nuestra hija de 19 años llevándose su celular. Ninguno de nosotros escuchó algo que nos hiciera despertar, pero de haberlo hecho, no sé qué hubiera pasado, podría haber tenido lugar una tragedia" manifestó Cuevas, quién al tomar conocimiento de otras familias que vivieron experiencias similares, convocó a una reunión vecinal, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de Infantería de la policía, una sección habilitada hace solo tres semanas a una cuadra de donde ocurrió el robo.

De la reunión participaron vecinos de otros barrios cercanos a San Antonio, el intendente Carlos Rosso, concejales y los jefes de la comisaría de Güemes, de la Brigada de Investigación y de Drogas Peligrosas. Desde su inicio, los vecinos dieron a conocer las traumáticas situaciones de inseguridad que les tocó vivir, acusando al personal policial de no brindar la seguridad correspondiente: "No vemos que realicen patrullajes por este barrio, tampoco hacen las detenciones correspondientes, todos saben quiénes roban, quienes consumen drogas y quienes se las venden, pero a pesar de las denuncias, nada cambia y todo sigue igual". manifestaron.

Sobre estos planteamientos, los comisarios presentes explicaron los pasos legales que se deben respetar para concretar un procedimiento: "No se trata solo de detener a las personas denunciadas, porque en pocas horas ya estarían en libertad, debemos actuar de acuerdo a las normas legales", explicaron.

"Confíen en nosotros"

Desde el Sector de Drogas Peligrosas, quienes recibieron el mayor número de reclamos por relacionar los robos con jóvenes afectados por su consumo, manifestaron: "Estamos trabajando, confíen en nosotros, detenciones realizamos con bastante frecuencia, pero no podemos darles detalles porque en esta reunión, donde hay muchos vecinos, puede haber personas relacionadas con la delincuencia, y les estaríamos brindado información muy valiosa".

La reunión se extendió por espacio de tres horas, donde todos se pudieron expresar: "Quiero agradecer a los vecinos por estar presentes en esta reunión, cada uno de ellos pudo informar sobre sus problemas de inseguridad, lo que tenemos como conclusión es que nos vemos obligados a actuar, vamos a confeccionar una denuncia vecinal dirigida al intendente municipal, al concejo deliberante, para darles una herramienta que les permita gestionar ante las autoridades provinciales un incremento del personal policial y de móviles policiales, porque sabemos que son las falencias más importantes en nuestro municipio", manifestó Jorge Cuevas.

Para el intendente Carlos Rosso, se trató de una reunión muy positiva "porque cada uno de los presentes pudo contar sus malas experiencias con la inseguridad, pero también pudieron escuchar al personal policial y entender el trabajo que llevan a cabo. Esto nos deja como conclusión que el trabajo debe ser en cadena, donde todos los afectados se deben involucrar comenzando por la familia, debido a que muchas familias se desentienden de sus hijos, los encubren cuando delinquen, también se debe investigar a quienes compran lo que se roba. La Fiscalía también está dentro de esta cadena, agilizando las consultas que realiza la policía. Lo positivo fueron las ideas planteadas para encontrar una solución a este flagelo que no debemos naturalizar", destacó el intendente.

El comisario Sebastián Vargas, señaló: "Fue una reunión muy fructífera, pudimos tomar conocimiento de hechos que no conocíamos, en base a todo lo conversado vamos a ponernos en la tarea de brindar mayor seguridad, en forma coordinada con los vecinos y autoridades municipales, para lo cual las denuncias al 911 o a la página web son de gran ayuda a fin de que nuestro accionar sea más efectivo" finalizó Vargas, quién anticipó otras reuniones, esta vez con la Jefa de la Dirección Distrito de Prevención Nº7, Comisaria Mayor Elizabeth Corvalán, y las autoridades municipales, para dar continuidad a los planteos realizados por los vecinos.