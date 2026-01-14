PUBLICIDAD

14 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Rally Dakar 2026
Verano 2026 en Salta
Policiales

Grave accidente en Ruta 68: un hombre fue embestido por un colectivo de SAETA

El siniestro ocurrió a la altura de El Algarrobal, cerca del ingreso a La Merced. La víctima caminaba por la banquina cuando fue embestida por una unidad del Corredor 5 y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo en código rojo, donde falleció.
Miércoles, 14 de enero de 2026 10:56
Un grave siniestro vial se registró en la noche del martes sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de El Algarrobal, cerca del ingreso al municipio de La Merced, a unos 300 metros del Cristo de la Hermandad.

Según las primeras informaciones, una unidad de la empresa SAETA, interno 5111 del Corredor 5 La Merced, embistió a un hombre que caminaba por la cinta asfáltica, en cercanías de la banquina. Por causas que se investigan, el colectivo impactó contra el peatón, quien resultó con heridas de gravedad.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia en código rojo al Hospital San Bernardo, donde permanece internada. De acuerdo con datos preliminares, el hombre se dedicaría a la recolección de latas de aluminio y otros objetos para su reventa.

Personal policial trabajó en la zona para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito, mientras se intenta determinar la mecánica del hecho.

