Convocatoria abierta para "Capacitación y Formación en Lengua Madre Wichi"

La coordinación del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (Salta) invita a toda la comunidad a la "Capacitación y Formación en Lengua Madre Wichi". La iniciativa formativa comienza el jueves 15 de Enero; y tiene prevista su finalización el 16 de febrero de 2026. Son en total 8 encuentros, con 8 módulos, con una modalidad híbrida, todos los jueves, de 15 a 17.

La capacitación está a cargo de la profesora de EIB (Educación Intercultural Bilingüe) Rosa Rodríguez. Y está abierto a participantes comprometidos con la interacción dialógica con la lengua materna preexiste (Wichi), y a profesionales, docentes y a lideres sociales.

La propuesta tiene como objetivo comunicar la lengua Wichi preservando sus modos de escritura para experimentar un dialogo de interculturalidad: Sus formas fonéticas, didácticas a través de la enseñanza interactiva para percibir el mundo desde una cosmovisión de los pueblos Wichi para promover la justicia y la igualdad.

Se propone un sistema de enseñanza de introducción a la Lengua Madre Wichi, en un 1° Nivel: "Lhip ta itetsahn hop tochefwenhyaj ta hope hop wichi lhomtes ta ihi, lhip ta t´ichen".

El FOMUPIO es una asociación civil de mujeres indígenas y urbanas, que se enmarca dentro de los movimientos feministas e indígenas.

El proyecto pedagógico comienza con un primer nivel de todo lo que tenga que ver con lo gramatical, con lo fonético. Está a cargo de la profesora Rosa Rodríguez, quien es docente de EIB, preocupada por las circunstancias por la que atraviesa su comunidad, su gente, sus hermanos, de la zona de donde se habla wichi.

"Hablamos de un territorio indígena dentro del Municipio de Embarcación. Lugar donde siempre se obvia o se deja de lado para ciertos servicios esenciales que tenga que ver con la violencia de género, el acceso a la justicia, el acceso a la salud, la defensa territorial. Ese motivo, un grupo de mujeres preocupadas por esta situación, donde se deja de lado de acceso a la salud ,por cuestiones de que no contamos con traductoras, traductores. Esa es la primera preocupación por el cual se larga, desde nuestra asociación, este inicio de capacitación; que serán en 3 niveles de formación", amplió la información Irene Cari.

Para más información: contactos +54 9 3874 627178 FOMUPIO. +54 9 3874895852. Se requiere previa inscripción. Mail: [email protected]. Hay un link de inscripción. El alias: fomupio28.

"Por lo pronto empezamos con un primer nivel donde la profesora va a desarrollar cómo involucrarse. Es el inicio de un camino, en el cual ella va a generar el interés, la interactividad, el diálogo, la comunicación, la producción, en distintos contextos tanto de la educación, la la salud, y los derechos. La profe Rosa irá interactuando, y por eso está destinada a personas comprometidas con la interacción dialógica, con la lengua preexistente. Entonces la convocatoria es abierta, son 8 clase y tiene una remuneración de cuarenta mil pesos, que serán a beneficio la hermana profesora Rosa Rodríguez, que está atravesando en su comunidad como defensora territorial, para las causas que ella acompaña y que nosotras acompañamos", dijo Cari.

La referenta feminista indígena explicó que la propuesta no es sólo para mujeres. En realidad todo trabajador público debería tomarlo, porque al fin es una forma de asegurar los derechos de las comunidades wichi. "Esto es un nivel inicial, como para poder aprender e involucrarse. Para quiene habitamos las urbes y que no vivimos en los territorios, el idioma es una barrera para poder comunicarnos, para poder interactuar y denunciar también. Porque para muchas de nuestras hermanas es dificultoso manejar el castellano o el español. Entonces, este este curso tiende justamente a abrir esa complejidad de comunicación, dentro de una expresión de contenido, saberes, valores. La profesora irá por ese lineamiento de saber y de pensamiento reflexivo. Ella va a aplicar justamente una metodología dinámica, muy desde los sentimientos, desde la vivencia, y buscando en la experiencia que cada uno de los participantes tiene; indagará cuáles son intereses para poder ese conocimiento interactivo", explicó Cari.

Rosa Rodríguez es una reconocida docente de Misión Carboncito, a unos 20 km de Embarcación, especializada en la formación de docentes para la EIB. Concibe a la educación como un encuentro de saberes. Por lo que no será solamente ir a aprender las pronunciaciones sino también entender el contexto y la potencia de cada palabra con su sonoridad. No es sólo para mujeres, es para toda persona que esté interesada en la forma de ver el mundo de los wichi.