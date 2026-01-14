Gloria Cisneros, la maestra del impenetrable chaqueño que quedó entre las diez mejores docentes del mundo

Cada semana, Gloria Argentina Cisneros recorre más de dos horas en motocicleta por caminos de tierra para llegar desde Taco Pozo hasta la Escuela N.° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”. Allí vive de lunes a viernes y cumple múltiples roles: es directora, docente, cuidadora y referente comunitaria de una escuela rural ubicada en pleno Impenetrable chaqueño, donde asisten 15 alumnos de primero a séptimo grado.

Esa tarea silenciosa y sostenida acaba de tener un reconocimiento global. Gloria fue seleccionada entre más de 5.000 postulaciones de 139 países y quedó entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio al mejor docente del mundo, que otorga un millón de dólares.

El galardón, que celebra su décima edición, es impulsado por GEMS Education y la Fundación Varkey, con el apoyo de la UNESCO, y distingue a educadores que logran transformar realidades a través de la enseñanza.

Tecnología y creatividad en medio del monte

La escuela donde trabaja Cisneros se encuentra en un contexto extremo: no hay agua potable, servicios básicos ni atención médica cercana. Lejos de resignarse, la docente impulsó una transformación profunda. Con paneles solares logró electricidad, gestionó conectividad a internet y acercó tecnología a un lugar donde muchos chicos nunca habían usado una computadora.

Sus prácticas pedagógicas rompen con los modelos tradicionales. Implementó aprendizaje basado en la investigación, incorporó herramientas de inteligencia artificial y desarrolló proyectos creativos que ampliaron el horizonte de sus alumnos. Los estudiantes escriben y publican sus propios libros, mantienen un “zoológico de aula” para aprender ciencias naturales y participan de un “libro viajero” que conecta a la comunidad con otras realidades.

Uno de sus proyectos más destacados es “La biblioteca en mi casa”, una iniciativa que permitió construir bibliotecas familiares junto a las familias de los alumnos, garantizando el acceso cotidiano a la lectura. La experiencia fue reconocida a nivel nacional como una buena práctica educativa.

Más allá del aula

El compromiso de Gloria Cisneros excede el rol docente. Recorrió parajes uno por uno para escolarizar a todos los niños de la zona, gestionó becas para sus 15 alumnos actuales y para otros 35 estudiantes de Taco Pozo mediante acuerdos con ONG y donantes privados, y consiguió donaciones de agua potable para la escuela y para instituciones rurales vecinas.

También creó un contraturno diario para reforzar aprendizajes, recibe a niños de 3 a 5 años como oyentes para que lleguen alfabetizados a primer grado, realiza visitas domiciliarias y capacita a docentes de la región. En marzo de 2025 fue distinguida como Mujer Destacada del Año en la provincia del Chaco.

Los resultados son concretos: niveles de aprendizaje sostenidos, participación destacada en ferias de ciencias y egresados que continúan estudios superiores, algo poco frecuente en comunidades tan aisladas.

Un premio con impacto global

El Global Teacher Prize es el reconocimiento educativo más importante del mundo y busca visibilizar el rol transformador de los docentes. Desde su creación recibió más de 100.000 postulaciones.

“Gloria es un ejemplo vivo de cómo la educación puede cambiar vidas”, señaló Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey. En la misma línea, su fundador Sunny Varkey afirmó que su trabajo “va mucho más allá del aula y tiene impacto real en la sociedad”.

El ganador será anunciado en el World Governments Summit, que se realizará en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026. Entre los otros finalistas hay docentes de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. Gloria Cisneros es la única representante argentina.

Si obtiene el premio, su objetivo es claro: construir una residencia estudiantil que permita a jóvenes rurales continuar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.