El Rally de los Secretos en Campo Quijano, una travesía para buscar tesoro

Campo Quijano se prepara para convertirse, por un día, en un tablero gigante de pistas, historias y caminos por descubrir. El próximo 17 de enero, este pueblo salteño será escenario del Rally de los Secretos, una propuesta que mezcla aventura, turismo y juego, y que invita a conocer el lugar desde otro ángulo: el de la curiosidad y la sorpresa.

La travesía comenzará a las 10 de la mañana en el restaurante Las Estufas, sobre la ruta 51, y se extenderá hasta las 18, recorriendo distintos puntos emblemáticos de Quijano. A bordo de sus propios vehículos, los participantes se lanzarán a una búsqueda del tesoro pensada para grandes y chicos, con un costo de $30.000 por persona y $20.000 para niños, valor que incluye el almuerzo y toda la experiencia.

Lejos de una simple recorrida turística, el Rally propone una forma inédita de descubrir el pueblo. Cada participante recibirá un mapa y tendrá acceso a un código QR con información detallada sobre los sitios a visitar y el recorrido.

Un guía brindará las pistas para avanzar

En cada parada, un guía de sitio será el encargado de dar las pistas necesarias para avanzar en la búsqueda y, al mismo tiempo, contar la historia que guarda cada rincón. “Se le entregará un mapa a cada participante para que vayan siguiendo el recorrido; en cada punto habrá un guía que les dará pistas para encontrar el tesoro y además les contará la historia del lugar”, explicó Carolina Valdéz, una de las organizadoras.

El objetivo es claro: que quienes participen no solo jueguen, sino que conozcan Campo Quijano en profundidad, desde sus paisajes hasta su identidad, a través de una experiencia distinta, dinámica y participativa. Una aventura que combina caminos, relatos y desafíos, y que transforma al pueblo en un gran escenario donde el verdadero tesoro es descubrirlo con otros ojos.

Las personas que quieran sumarse a esta aventura inédita para Campo Quijano pueden comunicarse e inscribirse a los siguientes números: 387-5656942 (Carolina) o 387-4552350. Desde la organización también adelantaron que habrá varios premios para los participantes.