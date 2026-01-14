PUBLICIDAD

14 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
mejor maestra del mundo
murió melania pérez
Dakar 2026
Irán
Búsqueda del tesoro
Tucumán
Christian Petersen
Poder Adquisitivo
Lali Espósito
Tini y De Paul
Policiales

VIDEO. Salvaje crimen en Tucumán: dos delincuentes menores de edad asesinaron a un joven

Los adolescentes fueron demorados y quedaron alojados en un instituto de menores.
Miércoles, 14 de enero de 2026 17:39
Dos delincuentes menores de edad asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven durante un intento de robo en la provincia de Tucumán y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, en las que se constata que la víctima no se resistió al hecho delictivo.

El crimen sucedió en el barrio de Alderetes cuando los implicados, de 16 y 17 años, iban en moto y uno de ellos se bajó, amenazó al joven y, sin mediar palabras, le disparó. 

La víctima fue identificada como Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21 años, quien no ofreció resistencia. Vecinos que observaron la secuencia lo trasladaron al Hospital Padilla, pero, pese al esfuerzo de los médicos, Ibarra falleció minutos más tarde. 

 

 

Las impactantes imágenes permitieron identificar a los implicados, quienes fueron demorados y quedaron alojados en un instituto de menores, medida que se mantendrá al menos durante cuatro meses mientras avanza la investigación. 

Desde el entorno de los asesinos indicaron que los menores sufrieron apremios por parte de la Policía. 

El expediente que se le sigue a los dos jóvenes lleva la caratula de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y está a cargo el Juez Federico Moeykens.

