El chef Christian Petersen apareció en redes tras estar internado en terapia intensiva

Christian Petersen volvió a utilizar las redes sociales para mostrar cómo transita esta nueva etapa de su vida, luego del grave episodio que lo mantuvo internado en terapia intensiva debido a una falla multiorgánica, tras descompensarse durante una excursión en el volcán Lanín.

El chef que está instalado nuevamente en Buenos Aires y con el alta médica confirmada, publicó una foto en sus historias de Instagram donde se ve una flecha pintada sobre el asfalto, apuntando hacia arriba. Solo se observan sus piernas, con short deportivo y zapatillas de running.

Junto a esa imagen escribió una frase que reflejó su estado de ánimo: “Qué sensación tan buena y tan profunda esta de ir poco a poco”.

Esta no es la primera vez que Petersen usa las redes para contar cómo avanza su recuperación, ya que en otra historia reciente mostró que comenzó a controlar sus signos vitales con un reloj inteligente.

Junto a la foto, escribió: “Una fresca y suave soledad. Buen día, buen todo”. Luego aclaró: “Solía usar mi Garmin para entrenar más y mejor. Ahora lo uso para ver cómo me voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo”.

En la imagen se apreciaba el smartwatch marcando 75 latidos por minuto, acompañado de gráficos de seguimiento, mientras en su muñeca izquierda llevaba también una pulsera roja de hilo.