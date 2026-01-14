Milei recibió a dos argentinos secuestrados por Hamas

El presidente Javier Milei recibió ayer en la Casa Rosada a dos de los argentinos que habían sido secuestrados en Israel por el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023.

El mandatario se reunió en su despacho con los hermanos Ariel y David Cunio, quienes fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja. Participaron en el intercambio el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.

"(El presidente Javier) Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del presidente Donald Trump", se informó a través de la cuenta de Oficina del Presidente.

La liberación de los rehenes secuestrados en octubre de 2023 tuvo lugar después de dos años de cautiverio y se produjo a raíz de la intervención de Estados Unidos, una vez que el presidente Donald Trump mediara en el conflicto.

Los Cunio y sus familias fueron detenidos en el kibutz Nir Oz; son de origen argentino y se trasladaron a Israel en 1986.

Durante su último paso por Israel, Milei protagonizó una reunión con familiares de víctimas del secuestro. Allí, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, remarcó que el combate contra el terrorismo se traduce en "la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización".

En una mañana muy activa, Milei llevó a cabo otra serie de audiencias en su despacho ubicado en el primer piso de Casa Rosada. Entre los compromisos incluyó una reunión con empresarios del sector energético, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Participaron del encuentro el director ejecutivo de MidOcean Energy, Venter De la Rey; el vicepresidente senior, Thomas Wheeler; el director de desarrollo de negocio, Vahid Farzad; y el director para América de la compañía Jason Klein. También el CEO de Black Limited, Marc Pastsy, y el director de operaciones, Valenti Sabate.

Pasado el mediodía, recibió las cartas credenciales al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti.

Córdoba, Paraguay y Suiza

El presidente Javier Milei se prepara para encarar una serie de compromisos internacionales que incluyen la participación en la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que se celebrará el sábado en Asunción (Paraguay) y la partida al Foro de Davos en Suiza.

Trascendió que previamente, el mandatario nacional tiene intenciones de participar mañana del Festival de la Doma y el Folklore Jesús María en la provincia de Córdoba. Lo haría en compañía de su hermana Karina.