Deportes

VIDEO. Boca empató sin goles con Millonarios de Colombia en la Copa Miguel Russo

En el estadio La Bombonera, ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al exentrenador.
Miércoles, 14 de enero de 2026 22:45
Boca empató 0-0 con Millonarios de Colombia, en condición de local, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo.

En el estadio La Bombonera, ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al exentrenador.

 

Sobre el final del complemento, a los 43 minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos.

Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de caracter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21 horas en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22.30 horas en el estadio Américo Montanini.

