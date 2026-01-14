Cerró El Crestón: los hombres extraviados se desorientaron por las inclemencias del tiempo y fueron hallados en buen estado

La búsqueda de Gastón Emanuel Ortiz y Matías Catriel Ortiz concluyó este miércoles con resultado positivo luego de que ambos fueran hallados en buen estado de salud en una zona rural cercana a la ciudad de Metán. Según el informe oficial de la División Caballería Metán, los hombres manifestaron que se desorientaron debido a las inclemencias climáticas, lo que les impidió continuar con normalidad el descenso.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17, en inmediaciones de la finca Balderrama, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad. Una patrulla montada logró dar con ambos, quienes descansaron durante aproximadamente 40 minutos y luego continuaron el descenso acompañados y asistidos por el personal policial, sin presentar lesiones ni complicaciones de salud.

Los dos hombres se encontraban desaparecidos desde el 3 de enero, cuando se internaron en una zona de cerros con destino al cerro El Crestón. La preocupación creció al no regresar en la fecha prevista y tras perderse el contacto, lo que derivó en la denuncia formal presentada por un familiar y la activación del protocolo de búsqueda.

De acuerdo a la información aportada, ambos contaban con experiencia previa en este tipo de recorridos y habían salido con equipamiento adecuado y teléfonos celulares. El último contacto se produjo el 10 de enero, cuando enviaron mensajes indicando que se encontraban bien, aunque sin mayores precisiones. Las condiciones climáticas adversas registradas en la zona durante esos días habrían sido determinantes para que perdieran la orientación.

Tras ser localizados, Ortiz y su sobrino fueron trasladados al hospital de Metán de manera preventiva para controles médicos de rutina. Desde la fuerza policial confirmaron que el operativo finalizó sin inconvenientes y que el extravío estuvo directamente vinculado a factores climáticos que complicaron la visibilidad y el desplazamiento en el terreno.