Incendios en Chubut: el fuego sigue activo y esperan alivio por lluvias en Epuyén

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan activos, aunque el pronóstico de lluvias para la tarde de este martes podría brindar un alivio parcial en la zona de Epuyén. En el área se registró además un descenso de temperatura, cercana a los 10 °C, con ráfagas de viento de hasta 30 km/h.

El fuego ya consumió casi 12.000 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo. Ante este escenario, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de sostener el trabajo coordinado entre brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, recursos aéreos y voluntarios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió a la población y a los equipos desplegados un “último esfuerzo, espalda con espalda”, con el objetivo de contener las llamas y garantizar la seguridad en la zona cordillerana. Desde el inicio del operativo participan brigadistas provenientes de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

El incendio, detectado el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, permanece activo. Según el último informe oficial, la causa aún se encuentra bajo investigación. Las primeras pericias detectaron la presencia de gases combustibles y no se descarta la existencia de dos focos simultáneos. El fiscal Carlos Díaz Mayer indicó que la hipótesis de una motivación inmobiliaria es poco probable por la ubicación del siniestro y descartó vínculos con la comunidad mapuche.

Actualmente, el operativo cuenta con 659 personas desplegadas en los sectores de mayor actividad. Durante la jornada del lunes, se reactivó un foco importante en una de las laderas cercanas al lago Epuyén. Brigadistas accedieron al área afectada mediante embarcaciones y una caminata de dos horas, donde realizaron tareas de enfriamiento y refuerzo de cortafuegos con herramientas manuales y equipos de agua. Al finalizar el día, el personal fue evacuado en helicóptero.

El despliegue aéreo operó de manera puntual en las zonas de La Condorera y El Coihue. Para este martes, se prevé continuar con tareas de consolidación y refuerzo de cortafuegos, con la incorporación de personal del Splif Bariloche en el sector Bahía Las Percas–La Condorera.

Las condiciones climáticas del lunes complicaron las tareas: vientos del oeste de hasta 40 km/h, temperaturas que alcanzaron los 22 °C y una humedad mínima del 20% favorecieron la propagación del fuego y generaron densas columnas de humo visibles desde distintos puntos de la región.