15 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Empleos
Estados de las rutas
Bolivia
Tailandia
Captura de Nicolás Maduro
Donald Trump
Javier Milei
Monotributo
Ladron
Inversiones
Internacionales

Bolivia, en emergencia energética y social

La medida se dicta en un marc de inflación y escasez de naftas.
Miércoles, 14 de enero de 2026 23:50
El Gobierno de Bolivia declaró ayer la emergencia energética y social en todo el territorio nacional, en el marco de una crisis económica marcada por una inflación acumulada del 20,40% en 2025, la escasez de dólares y problemas en el abastecimiento de combustibles. La medida fue dispuesta mediante el decreto supremo 5517, que además autoriza de forma excepcional la libre importación y comercialización de combustibles.

El objetivo es garantizar el suministro de energía, reactivar la producción y mejorar la calidad de vida de la población, en un contexto que el Ejecutivo calificó como de "déficit extremo" en el abastecimiento. En ese sentido, se habilita a personas naturales y jurídicas privadas a importar y vender derivados del petróleo a precios de importación, siempre que cuenten con capacidad de almacenamiento.

El decreto suspendió al diésel de la lista de sustancias controladas para asegurar su provisión al transporte y la producción. El Gobierno aclaró que las medidas tienen carácter excepcional, temporal e inmediato.

 

