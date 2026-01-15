Donald Trump informó que "las matanzas en Irán están cesando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que había recibido información de que la represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump, que ha amenazado con responder militarmente a la respuesta del Gobierno iraní para con las protestas, había indicado el martes que emprendería "una acción muy contundente" si Teherán optaba por ejecutar a muchos detenidos, tal y como han denunciado diversas ONGs en un momento marcado por el apagón informativo en el país persa.

El presidente estadounidense dijo ayer que la información se la habían brindado "fuentes muy importantes" y que le queda averiguar si la información es correcta.

El republicano insistió en el Despacho Oval en que "hoy (por ayer) iba a ser el día de las ejecuciones" y que "si suceden, todos estaremos muy molestos".

Ese comentario de Trump podría hacer referencia en concreto a alertó a Erfan Soltani, un hombre detenido el 8 de enero que según la ONG Iran Human Rights estaba previsto que fuera ejecutado ayer.

Esta misma organización elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país y la depreciación del Rial.

Advertencia

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió ayer que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

"Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al Gobierno iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EEUU en la vecina Qatar, sin muchas consecuencias.