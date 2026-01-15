Ladrón arrojó por el balcón a la dueña de la casa robada

El miércoles por la madrugada, la Policía detuvo a un hombre que entró a robar a la casa de una mujer, la amenazó con una pistola falsa y la empujó por el balcón. La mujer cayó pesadamente y fueron sus vecinos los que advirtieron la situación, llamaron al 911 y lograron reducir al sujeto.

Ocurrió cerca de las 2 de la mañana, en un complejo de departamentos ubicado en la avenida Colón al 1800, en el barrio Alberdi de Córdoba. Los vecinos de la víctima escucharon gritos y salieron a ver qué pasaba. En ese momento, vieron cómo el hombre agredía con extrema violencia a la víctima después de irrumpir en su vivienda con fines delictivos.

Seguido de esto, la escena se volvió aún más brutal cuando el delincuente empuñó lo que parecía ser un arma de fuego y empujó a la mujer por el balcón de un segundo piso mientras la amenazaba. La mujer cayó pero por suerte sus lesiones no fueron de extrema gravedad, ya que los médicos aseguraron que no corre riesgo de vida.

Según se informó, uno de los inquilinos presenció toda la secuencia y alertó a la Policía. Entre varios vecinos lograron retener al agresor hasta que llegaron los efectivos, quienes arribaron un rato más tarde, "casi como de costumbre", dijeron algunos vecinos molestos por la demora.

Cuando aparecieron los oficiales en el lugar, lo detuvieron y secuestraron el arma, que constataron que en realidad era una réplica de arma de fuego. Además, le incautaron un juego de llaves que pertenecían a la víctima.

En tanto, la mujer fue asistida por personal médico y fue trasladada consciente al Hospital de Urgencias, donde la diagnosticaron con politraumatismos varios. A pesar del impacto, no corre riesgo de vida.

La Policía avanza con la investigación para determinar las causas del violento episodio. El hombre permanece detenido y a disposición de la Justicia.