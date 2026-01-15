PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
15 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Empleos
Estados de las rutas
Bolivia
Tailandia
Captura de Nicolás Maduro
Donald Trump
Javier Milei
Monotributo
Ladron
Inversiones
Empleos
Estados de las rutas
Bolivia
Tailandia
Captura de Nicolás Maduro
Donald Trump
Javier Milei
Monotributo
Ladron
Inversiones

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Edicion Impresa

Monotributo y Ganancias con nuevos topes y cuotas

El último dato de la inflación que publicó el Indec habilitó una actualización clave en ambos regímenes.
Miércoles, 14 de enero de 2026 23:50
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Conocido el dato de inflación de diciembre, que marcó un 2,8% intermensual, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) activó una actualización clave en los valores del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias, que comenzará a regir desde febrero y alcanzará a millones de contribuyentes en todo el país.

El ajuste se calcula en base a la inflación acumulada del segundo semestre de 2025, que fue del 14,28%, tal como establece la normativa vigente para ambos regímenes.

La corrección de los montos toma como referencia la variación del índice de precios entre julio y diciembre del año pasado y modifica topes, deducciones y cuotas.

En el caso del Monotributo, la actualización impacta tanto en los límites de facturación anual como en otros parámetros centrales, entre ellos el precio unitario de venta, los alquileres devengados y los importes mensuales que abonan los contribuyentes.

Con la nueva escala, la Categoría A eleva su tope de ingresos anuales de $8.992.597 a $10.276.739, mientras que la Categoría K pasa de $94.805.682 a $108.343.933 por año.

Estos valores serán los que se utilizarán para la recategorización semestral obligatoria, que debe realizarse antes del 5 de febrero.

Desde la ARCA, ex AFIP, recordaron que quienes hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie afectada a la actividad o consumo eléctrico deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación; de lo contrario, se mantendrá la categoría actual.

El impacto también se refleja en las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social.

La categoría A pasará de $37.085,74 a $42.381; la B subirá de $42.216,41 a $48.244; y la categoría K de locación y servicios aumentará de $1.208.890 a $1.381.519. Los nuevos importes deberán abonarse desde febrero y regirán hasta julio de 2026.

Actualmente se estima que hay alrededor de 3,5 millones de monotributistas en la Argentina.

Ganancias

En paralelo, la actualización por inflación también alcanza al Impuesto a las Ganancias. El mínimo no imponible y las deducciones admitidas se ajustan, modificando los pisos salariales a partir de los cuales se comienza a tributar.

Según las nuevas estimaciones, un trabajador soltero sin hijos pagará Ganancias desde un sueldo bruto de $3.000.046, mientras que con un hijo el umbral sube a $3.245.715 y para un casado con dos hijos asciende a $3.950.699 brutos. Una vez superados esos montos, el impuesto se aplica con una escala progresiva que va del 5% al 35%.

Hasta que ARCA publique oficialmente los nuevos valores y escalas, los ingresos correspondientes a enero tributan con las tablas vigentes del segundo semestre de 2025.Posteriormente, se realizará una liquidación retroactiva para adecuar las retenciones a los montos actualizados.

Régimen de información financiera

ARCA introdujo cambios en el régimen de información financiera al eliminar la actualización semestral automática de los montos a partir de los cuales bancos y agentes de bolsa deben reportar los movimientos de sus clientes. La medida se apoya en el argumento de la "estabilidad de las variables macroeconómicas".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD