Monotributo y Ganancias con nuevos topes y cuotas

Conocido el dato de inflación de diciembre, que marcó un 2,8% intermensual, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) activó una actualización clave en los valores del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias, que comenzará a regir desde febrero y alcanzará a millones de contribuyentes en todo el país.

El ajuste se calcula en base a la inflación acumulada del segundo semestre de 2025, que fue del 14,28%, tal como establece la normativa vigente para ambos regímenes.

La corrección de los montos toma como referencia la variación del índice de precios entre julio y diciembre del año pasado y modifica topes, deducciones y cuotas.

En el caso del Monotributo, la actualización impacta tanto en los límites de facturación anual como en otros parámetros centrales, entre ellos el precio unitario de venta, los alquileres devengados y los importes mensuales que abonan los contribuyentes.

Con la nueva escala, la Categoría A eleva su tope de ingresos anuales de $8.992.597 a $10.276.739, mientras que la Categoría K pasa de $94.805.682 a $108.343.933 por año.

Estos valores serán los que se utilizarán para la recategorización semestral obligatoria, que debe realizarse antes del 5 de febrero.

Desde la ARCA, ex AFIP, recordaron que quienes hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie afectada a la actividad o consumo eléctrico deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación; de lo contrario, se mantendrá la categoría actual.

El impacto también se refleja en las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social.

La categoría A pasará de $37.085,74 a $42.381; la B subirá de $42.216,41 a $48.244; y la categoría K de locación y servicios aumentará de $1.208.890 a $1.381.519. Los nuevos importes deberán abonarse desde febrero y regirán hasta julio de 2026.

Actualmente se estima que hay alrededor de 3,5 millones de monotributistas en la Argentina.

Ganancias

En paralelo, la actualización por inflación también alcanza al Impuesto a las Ganancias. El mínimo no imponible y las deducciones admitidas se ajustan, modificando los pisos salariales a partir de los cuales se comienza a tributar.

Según las nuevas estimaciones, un trabajador soltero sin hijos pagará Ganancias desde un sueldo bruto de $3.000.046, mientras que con un hijo el umbral sube a $3.245.715 y para un casado con dos hijos asciende a $3.950.699 brutos. Una vez superados esos montos, el impuesto se aplica con una escala progresiva que va del 5% al 35%.

Hasta que ARCA publique oficialmente los nuevos valores y escalas, los ingresos correspondientes a enero tributan con las tablas vigentes del segundo semestre de 2025.Posteriormente, se realizará una liquidación retroactiva para adecuar las retenciones a los montos actualizados.

Régimen de información financiera

ARCA introdujo cambios en el régimen de información financiera al eliminar la actualización semestral automática de los montos a partir de los cuales bancos y agentes de bolsa deben reportar los movimientos de sus clientes. La medida se apoya en el argumento de la "estabilidad de las variables macroeconómicas".