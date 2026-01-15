Tailandia: 32 fallecidos tras caer una grúa sobre un tren

Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas ayer en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país.

El accidente se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China cayó sobre un tren en movimiento a su paso por Ban Thanon Kot, en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de Bangkok, informaron las autoridades.

La grúa se derrumbó, por motivos aún desconocidos, sobre un tren que iba de la capital tailandesa a Ubon Ratchatani (noreste), con 171 personas a bordo en el momento del suceso, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

Según el último recuento del Ministerio de Salud tailandés, al menos 32 personas perdieron la vida en el siniestro y 64 resultaron heridas. De ellas, 7 están en estado crítico y hay 3 que permanecen desaparecidas.

"Hubo un fuerte estruendo. Sentimos que algo se derrumbaba; todo en el vagón se vino abajo y quedó destruido (...). Intenté salir, pero mi pierna estaba atrapada y no podía moverme. Pedí ayuda. Cuando bajé del tren, no podía caminar, así que tuve que arrastrarme (...). Estoy traumatizada", declaró una superviviente que viajaba con su nieto, quien también salió con vida del accidente.

"Falta de seguridad"

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó a "deficiencias de seguridad" la caída de la grúa sobre el tren.

Su presidente, Amorn Pimanamas, consideró que el accidente fue "derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad" y señaló que "la causa exacta del colapso no se puede determinar" por el momento.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, urgió a poner en marcha una "investigación completa" del siniestro.