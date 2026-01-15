PUBLICIDAD

Empleos
Estados de las rutas
Bolivia
Tailandia
Captura de Nicolás Maduro
Donald Trump
Javier Milei
Monotributo
Ladron
Inversiones
Espectáculos

Un atrayente encuentro con el arte en el Teatro Municipal

Se realizará hoy un taller recreativo de canto.
Miércoles, 14 de enero de 2026 23:50
El Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, continúa consolidándose como un punto de encuentro para el arte y la expresión local. Desde la Agencia de Cultura se informa que, desde hoy y hasta el sábado próximo, se llevarán adelante talleres dirigidos a toda la comunidad. Es una invitación a compartir experiencias creativas y participar de propuestas artísticas durante la temporada de verano.

Una cita con el canto

Hoy se realizará la actividad "Expresarte con el corazón", un taller recreativo de canto destinado a la estimulación de niños con discapacidad de entre 6 y 12 años, quienes participarán acompañados por sus padres. La propuesta se desarrollará de 16 a 18 horas en el Teatro Municipal y es organizada por la Dirección General de Discapacidad.

A través del canto y la expresión vocal, el taller busca brindar un espacio recreativo y accesible, con actividades musicales simples adaptadas a las posibilidades de cada participante.

Danza y arte

En tanto, el sábado próximo tendrá lugar "Tarde de Mariquitas", un multitaller de danza, arte y expresión personal que se desarrollará de 15 a 21 horas en el Teatro Municipal. La jornada, abierta a todo público y sin necesidad de contar con conocimientos previos, propone un espacio de encuentro, autoconocimiento y expresión a través de la danza, el arte y charlas a cargo de especialistas. Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse comunicándose al 387-6236280.

 

