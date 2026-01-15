Vuelve “Salta Ciudad de las Peñas” y el folklore toma el corazón del centro histórico

Cuando el calor empieza a aflojar y el centro histórico recupera su pulso habitual, la música vuelve a ocupar un lugar protagónico en uno de los espacios más simbólicos de la ciudad. Desde este jueves, la plazoleta IV Siglos será nuevamente escenario de “Salta Ciudad de las Peñas”, un ciclo que propone llevar el folklore fuera de los salones cerrados y compartirlo en un formato abierto, cercano y gratuito.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Salta, se desarrollará todos los jueves del verano a partir de las 19 y apunta a algo más que a la programación de espectáculos: busca recrear el clima de las peñas tradicionales en pleno centro, con la posibilidad de detenerse, escuchar, encontrarse y ser parte, aunque sea por un rato, de una experiencia profundamente ligada a la identidad local.

La apertura de esta nueva edición estará a cargo de la histórica Peña Boliche Balderrama, un nombre que atraviesa generaciones y que forma parte del ADN cultural de la provincia. En esta ocasión, la peña dirá presente a través de los artistas Salta Tres y Coqui Ríos, quienes llevarán al escenario un repertorio marcado por la tradición, la memoria musical y el sonido característico del folklore salteño.

El ciclo se instalará en la Plazoleta IV Siglos, un espacio que funciona como punto de cruce entre residentes y visitantes, y que durante el verano se transforma en una vidriera cultural a cielo abierto. Allí, la música en vivo se mezcla con el movimiento cotidiano del casco histórico, generando una postal distinta, lejos del formato de festival y más cerca del encuentro espontáneo.

Desde la organización remarcan que la propuesta tiene un doble objetivo: por un lado, fortalecer la identidad cultural salteña y dar visibilidad a expresiones artísticas locales; por otro, ofrecer a turistas y vecinos una alternativa accesible para disfrutar de las tardes y noches de verano sin necesidad de trasladarse ni pagar entrada. En ese cruce, la música aparece como lenguaje común y la ciudad como escenario compartido.

Salta, reconocida a nivel nacional como una de las ciudades con mayor cantidad de peñas, traslada así ese rasgo distintivo al espacio público. No se trata solo de escuchar canciones, sino de habitar la cultura, de recuperar la costumbre de reunirse alrededor de la música y de reafirmar, en cada acorde, una identidad que sigue viva y en movimiento.

Con entrada libre y una programación pensada para todo público, “Salta Ciudad de las Peñas” vuelve a encender las noches del centro y a recordar que el folklore, cuando se comparte, encuentra siempre nuevos oídos y nuevas historias por contar.