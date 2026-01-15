Vuelco fatal en la Ruta Provincial 5: una madrugada marcada por el dolor en Las Lajitas

La quietud habitual de la madrugada en el sur salteño se vio abruptamente interrumpida por una escena que, con el correr de las horas, se transformó en tragedia. En un tramo solitario de la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 33, un colectivo de larga distancia terminó volcado sobre la calzada, dejando como saldo la muerte de una mujer y varios pasajeros con lesiones de distinta consideración.

El hecho se produjo en cercanías del paraje Las Víboras, una zona rural ubicada a pocos kilómetros de Las Lajitas, donde el tránsito nocturno suele ser escaso y las condiciones del camino varían según el clima y la visibilidad. Por razones que aún se investigan, el micro perdió estabilidad y volcó, quedando atravesado sobre la ruta.

Personal de salud que arribó al lugar confirmó el fallecimiento de una pasajera en el sitio del accidente, mientras que nueve personas heridas fueron asistidas de urgencia y derivadas a distintos centros de salud de la región, con cuadros que iban desde golpes y traumatismos hasta lesiones que requirieron mayor complejidad médica.

Mientras se realizaban las tareas de asistencia y rescate, efectivos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas trabajaron en el lugar junto al Grupo Técnico de Criminalística, que llevó adelante el relevamiento de la escena, la toma de fotografías, mediciones y otras pericias clave para la causa. En paralelo, personal de Seguridad Vial dispuso cortes parciales y desvíos preventivos para garantizar la circulación y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal de la Delegación Las Lajitas, que busca establecer con precisión las causas del vuelco, entre ellas el estado del vehículo, las condiciones del camino, la velocidad y posibles factores humanos o mecánicos. En ese marco, no se descarta ninguna hipótesis y se aguardan los resultados de los informes técnicos.

Fuente: El Vocero Hoy