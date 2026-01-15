María Corina Machado dijo que le entregó a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien trató de ganarse ofreciéndole la medalla del Premio Nobel de la Paz que obtuvo el año pasado, tras haber sido relegada por el republicano del proceso de la transición política en Venezuela.

La reunión, que consistió en un almuerzo privado en la Casa Blanca del que no trascendieron imágenes y se prolongó durante más de dos horas, tuvo lugar doce días después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela que derivó en la captura y traslado del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, Trump y su Administración han optado por respaldar al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Maduro, porque afirman que se han plegado a sus exigencias.

Le ofrece la medalla del Nobel

En un intento por acercar posiciones con el republicano, Machado había adelantado la semana pasada su intención de "compartir" con Trump el Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente estadounidense desea al argumentar que ha contribuido a resolver varias guerras.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con Trump en la Casa Blanca y mantener encuentros con senadores republicanos y demócratas en el Congreso, Machado reveló que "presentó" la medalla al presidente, dando a entender que se la ofreció, un gesto sobre el que la Casa Blanca no se ha pronunciado ni dado prioridad a la vista.

La dirigente opositora apeló a la historia al relatar que Simón Bolívar, héroe de la independencia de Venezuela, y de otros países de la región, conservó durante toda su vida una medalla con el rostro de George Washington, primer presidente de Estados Unidos, que le fue obsequiada por el marqués de Lafayette.

"Doscientos años después la gente de Bolívar le está devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad", explicó Machado.

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no".

Trump apuesta por Delcy Rodríguez

A pesar de la reunión con Machado, la Casa Blanca no dio este jueves señales de un cambio en su política hacia Venezuela, que por el momento sigue basada en la cooperación con el Gobierno de Rodríguez, al que Trump considera tutelado por Washington y con el que su Administración ha cerrado acuerdos petroleros.

En una rueda de prensa, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, definió a Machado como una "voz valiente" para muchos venezolanos pero agregó que Washington todavía considera que la opositora no cuenta con los suficientes apoyos para liderar una transición.

Al mismo tiempo, Leavitt aseguró que el Gobierno de Rodríguez está siendo "extremadamente cooperativo" dado que ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos".

"El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe", afirmó la portavoz.

El propio Trump tuvo una llamada telefónica el miércoles con la presidenta encargada para tratar asuntos sobre petróleo y la definió como una "persona fantástica".

Desde la caída de Maduro, más de 400 presos políticos han sido liberados en el país, según datos del Gobierno venezolano.

Machado abordó este tema con Trump y salió de la reunión convencida de que el líder estadounidense está "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos". EFE