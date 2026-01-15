Clima en Salta: lluvias, granizo y viento, hay alerta amarilla vigente para distintas zonas de la Provincia

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintas regiones de la provincia de Salta, con fenómenos previstos entre la noche del jueves 15 y la noche del sábado 17, según la zona. El aviso alcanza tanto a áreas urbanas como rurales, valles, zonas bajas y sectores de la Puna.

Las tormentas podrán presentarse con lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

En los valles y zonas bajas se esperan tormentas desde el jueves por la noche

Las zonas afectadas incluyen Capital y localidades cercanas

Las áreas alcanzadas por la alerta amarilla son Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Los períodos con mayor inestabilidad se concentrarán entre jueves y viernes

La alerta rige para la noche del jueves 15, todo el viernes 16 —madrugada, mañana y tarde— y la noche del sábado 17. En estas zonas se esperan tormentas intermitentes, con mayor intensidad durante el viernes, cuando podrían registrarse acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

En la Puna la alerta se activará en sectores de altura

Las áreas comprendidas son Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos

La alerta amarilla alcanza a la Puna de Cachi, la Puna de La Poma, la Puna de Los Andes y la Puna de Molinos.

Las tormentas están previstas para la noche del jueves y del sábado

En estas regiones, los fenómenos se esperan durante la noche del jueves 15 y la noche del sábado 17. Por la altitud, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, acompañadas por ráfagas intensas y actividad eléctrica.

El sur de la provincia también estará bajo alerta amarilla

Las zonas afectadas incluyen Anta, General Güemes y el sur salteño

El aviso alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Las tormentas se concentrarán entre la noche del jueves y la mañana del viernes

En estas localidades, la alerta rige para la noche del jueves 15 y la madrugada y mañana del viernes 16. Se prevén lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.