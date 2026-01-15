Julieta Valencia Donat: "Hay que escuchar a cada colectivo y ver sus demandas"

La subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, aseguró que el área mantendrá su presupuesto operativo pese a la baja de rango administrativo y afirmó que buscará imprimir una impronta centrada en la gestión y la articulación con otros organismos del Estado. En el streaming de El Tribuno, detalló cómo organizará el trabajo con los distintos colectivos. Reconoció haber sido muy crítica del gobierno de Gustavo Sáenz, pero explicó los motivos que la llevaron a tomar el cargo.

¿Qué cambia con su llegada al organismo? ¿Cuál será su impronta?

Lo primero que es importante destacar es que la Subsecretaría venía funcionando como Secretaría. Bajó de rango en el sentido de los sueldos de los funcionarios políticos: un secretario no cobra lo mismo que un subsecretario. Ahí hubo un ajuste. Pero no así en el presupuesto. Vamos a seguir funcionando con fondos para las acciones que se llevan adelante. Y mi impronta es la gestión: no solo administrar el recurso que te dan, sino gestionar otros recursos desde otros lugares.

¿A qué te referís con "gestión" como impronta?

Soy licenciada en Ciencias Políticas y tengo dos especializaciones: Administración y Políticas Públicas, y Comunicación Política. Creo que esas herramientas me van a ayudar a gestionar. Vengo de la administración pública: tuve cargos en Nación, en la ciudad de Salta y en San Lorenzo. En San Lorenzo, por ejemplo, asumí como directora de Turismo y Cultura sin presupuesto y gestioné la bajada de presupuesto para poner en valor la Quebrada. Estoy acostumbrada a gestionar y esa es la impronta que le quiero dar al área.

En la discusión pública, las áreas de género suelen estar atravesadas por una lectura ideológica. ¿Cómo definís tu mirada?

Mi visión es amplia: tienen que entrar todos los colectivos, todos los géneros, la diversidad y las mujeres. No nos olvidemos que es la Subsecretaría de las Mujeres también. Tenemos que contemplar esa diversidad, que es la que sostiene la democracia.

A veces aparece la idea de que estas estructuras dejan "excluidos" a los hombres. ¿Qué respondés?

No crea. Este país viene con una posición en la que los hombres ganan rangos y ganan espacio. No estoy diciendo que las mujeres no, pero hay que mirarlo desde la perspectiva de género y también desde la inclusión. La democracia es el único régimen que incluye a las minorías, por ejemplo en el Parlamento para discutir políticas públicas. Y desde el Poder Ejecutivo también se tiene que dar. Estas áreas tienden a apoyar a colectivos y minorías, y cada colectivo tiene su problemática específica.

¿Cómo estás organizando el trabajo con colectivos que tienen problemáticas tan distintas?

Desde que asumí generé reuniones por separado con cada colectivo. Si nos reunimos todos, todos hablan y opinan, pero no podés visualizar bien cuál es el principal problema de cada uno. Mi manera de trabajar es convocarlos por aparte, escuchar, evaluar, tomar nota, agrupar los temas por áreas y articular con los organismos que corresponden. Después elaborar una propuesta con los equipos técnicos y volver a sentarme con cada colectivo: "Esta es la propuesta para 2026, ¿qué más sumarían?, ¿qué prioridades fijamos según presupuesto?". Es organizar la tarea, priorizar y construir políticas públicas a corto, mediano y largo plazo.

En materia de violencia de género y femicidios, ¿cuáles son los ejes del área?

Tenemos dos espacios claramente definidos: por un lado, políticas públicas para acompañar a la víctima; por otro, políticas públicas para diversidad y colectivos. Quiero destacar el trabajo que ya se venía haciendo: acompañar a las víctimas y generar concientización es muy duro. Concientizar es como sembrar: a veces no se ve inmediato, pero sí a largo plazo. La internalización de la mirada es fundamental para hacer el cambio. Y el cambio en las sociedades es paulatino, no viene de la noche a la mañana. Viene con esa siembra cotidiana. A veces cuesta que la gente entienda una mirada diferente porque trae una formación familiar, social, cotidiana. Pero es clave para convivir mejor y evitar la violencia.

La violencia no es solo física: es económica, psicológica, emocional. Puede llegar o no al golpe, pero son procesos devastadores...

Hay mucha manipulación en el vínculo y muchas veces es difícil de tratar. Cada caso puede llevar muchísimo tiempo. El Estado puede estar presente y acompañar, y mientras la víctima lo solicita, nosotros estamos disponibles para dar el acompañamiento.

¿Dónde y en qué horarios se puede pedir ayuda?

En el Polo de la Mujer. Se puede solicitar acompañamiento. Trabajamos de 8 a 20 horas, horario corrido, de lunes a viernes. Es uno de los pocos espacios de la administración pública que trabaja con esa amplitud horaria, además de hospitales y policía.

Menciona que ibas a convocar al colectivo trans. ¿Cuándo y dónde es la reunión?

Estamos convocando al colectivo trans para tratar su problemática específica y empezar a articular con otros organismos. La reunión es el martes 20, a las 16.30, en Siria 611, en el primer piso del Polo de la Mujer.

En un contexto económico complejo, el acceso al trabajo aparece como un tema transversal. ¿Cómo lo analizás?

Es un problema que tiene que ver con la economía del país. Se están ajustando algunas cosas; entre ellas, el consumo. No soy economista, pero entiendo que la inflación depende de variables como el consumo. Baja el consumo, baja la producción; si baja la producción, baja el empleo; si baja el empleo, bajan oportunidades. Cómo lo resuelve el Presidente es un desafío. Mientras tanto, desde la Subsecretaría tratamos de articular con la mayor cantidad de organismos del Estado para dar respuesta a necesidades de trabajo, vivienda y salud. El recurso a las provincias se está bajando y eso impacta en la calidad de vida de los salteños.

En lo político, venías de una trayectoria crítica con el gobierno de Gustavo Sáenz. ¿Por qué decidiste sumarte al Gobierno?

He sido muy crítica. En la evaluación de lo que viene entendí que este era el lugar donde podía aportar el cambio que venía señalando. El gobernador entendió que la mirada crítica puede aportar crecimiento y mejoramiento. La crítica es constructiva cuando quien la escucha es lo suficientemente inteligente para tomar decisiones y evaluar cambios. Yo sentí que podía aportar y que mis herramientas profesionales y mi trayectoria podían modificar de manera positiva el ámbito que me dieron para desarrollar.