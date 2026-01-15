Cuando el robo ignora el riesgo: se llevó un caño de gas y comprometió la seguridad de una familia en Villa El Sol

Hay robos que no solo apuntan a un objeto, sino que dejan expuesta una situación de peligro que trasciende lo material. En Villa El Sol, la sustracción de un caño de gas encendió una señal de alerta que fue más allá del daño económico: una familia quedó momentáneamente vulnerable ante un posible escape, con todo lo que eso implica dentro de una casa habitada.

La situación fue advertida por vecinos, quienes dieron aviso inmediato al Sistema de Emergencia 911 al detectar la sustracción del elemento en una vivienda ubicada en calle Francisco Arias al 1500. El llamado permitió activar un procedimiento preventivo orientado a localizar al sospechoso y recuperar el objeto antes de que pudiera ser comercializado o reutilizado.

Con las características aportadas en la alerta, efectivos de Seguridad Urbana de Capital realizaron un patrullaje dirigido en la zona. Minutos después, el hombre -de 30 años- fue ubicado en la intersección de avenida Tavella y San Felipe, a pocas cuadras del lugar del hecho. En su poder se encontró el caño de gas, que fue secuestrado en el lugar.

El elemento recuperado fue restituido a su propietario, cerrando así una intervención que tuvo como eje no solo la recuperación del bien, sino también la prevención de un riesgo mayor. Fuentes consultadas señalaron que la falta de este tipo de conexiones puede derivar en escapes, acumulación de gas en ambientes cerrados y potenciales accidentes domésticos.

En el procedimiento tomó intervención la Fiscalía Penal 4, que dispuso las actuaciones correspondientes y el avance de la investigación en el marco legal vigente.