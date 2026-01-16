Apoyo gratuito para preparar materias

La Municipalidad de Salta puso en marcha las clases de apoyo escolar de verano en distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad, con el objetivo de acompañar a estudiantes que deben reforzar contenidos y preparar materias para el inicio del ciclo lectivo. La propuesta se desarrolla de manera gratuita en los CIC de los barrios Asunción, Solidaridad, Unión y Constitución, y abarca áreas clave como Matemática, Física, Química, Lengua y Ciencias Sociales.

En la primera jornada, se registró una importante concurrencia de jóvenes. Gonzalo Rumi, director del CIC de Asunción, señaló que se acondicionaron aulas para "estar cerca de quienes no se rinden y necesitan un empujón para aprender y aprobar la materia", y destacó la respuesta de los estudiantes que se sumaron a las tutorías.

Las clases se extenderán hasta el 14 de febrero. Desde la organización se recordó que los alumnos deben asistir con el programa y los contenidos dictados por sus profesores, a fin de que los docentes puedan guiarlos de manera específica en cada asignatura.

Los padres que aún no inscribieron a sus hijos pueden acercarse directamente a los centros donde se dictan las tutorías. En el CIC Asunción, ubicado en calle Nuestra Señora de San Nicolás esquina Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se brindan clases de Matemática, Física y Química los martes y jueves de 12 a 14, y de Lengua y Ciencias Sociales los lunes, miércoles y viernes en el mismo horario.