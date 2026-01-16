Cerrillos: refuerzan servicios con una nueva unidad atmosférica

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, recibió un nuevo camión atmosférico que se incorporará al parque automotor municipal con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante la presentación de la nueva unidad, Borelli destacó la importancia de esta incorporación para un municipio que creció de manera sostenida en los últimos años, y agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz. "Aún en un escenario económico complejo, desde el Municipio y junto al Gobierno de la Provincia realizamos un enorme esfuerzo para sumar un vehículo clave para la salud y el bienestar de nuestros vecinos", señaló.

Si bien el camión prestara servicios en todo el eje municipal, anunciaron que uno de los sectores más beneficiados serán los vecinos de Ruta 26, un sector donde hay cerca de 30 barrios y solo tres de ellos cuentan con cloacas.

El intendente remarcó que la gestión mantiene una agenda para dar respuestas inmediatas sin perder de vista los desafíos estructurales. "Sabemos que Cerrillos necesita obras de fondo y soluciones definitivas, y en ese camino seguimos gestionando respuestas de largo plazo. Pero también tenemos que dar soluciones concretas hoy, fortaleciendo los servicios básicos y acompañando el crecimiento de nuestro municipio", expresó.

El nuevo camión atmosférico adquirido con fondos propios y de la provincia, se suma a las incorporaciones de los últimos dos años, entre las que se cuentan dos camiones recolectores, tres vehículos Foton destinados a Servicios Públicos, motocicletas para el área de Tránsito y una retroexcavadora.

Asimismo, el personal asignado a la nueva unidad recibirá capacitación específica para garantizar que la prestación del servicio se realice bajo las normas de seguridad que requiere la tarea.

Además adelantaron que está previsto que en las próximas semanas comiencen las tareas de desagote, a través de una planificación que permitirá optimizar la atención a los vecinos.

Refacción histórica

La Municipalidad de Cerrillos avanza con una obra de refacción integral en la escuela rural N° 4547 "Emilio Espelta", ubicada en el paraje Las Palmas, sobre la ruta provincial 88. Los trabajos registran actualmente un 60% de avance e incluyen intervenciones estructurales que no se realizaban desde la creación del edificio, en 1951.

La obra comenzó tras la firma de un convenio entre el intendente cerrillano, Enrique Borelli y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, con el objetivo de atender reparaciones urgentes vinculadas a la seguridad y las condiciones edilicias de la institución. El establecimiento cuenta con una matrícula de aproximadamente 150 alumnos, en su mayoría provenientes de fincas cercanas, y funciona bajo la modalidad de jornada extendida.

Previo al inicio de las obras, personal técnico de la Municipalidad detectó riesgo de derrumbe en el techo del nivel inicial, lo que obligó a clausurar ese sector. "Hace muchos años que no se realizaban obras de fondo en la escuela; solo se hacían reparaciones menores", explicó la directora Valeria Madariaga, quien señaló además que las salas de 3 y 4 años debieron clausurarse y trasladarse al edificio principal por razones de seguridad.

Los trabajos en ejecución contemplan la reparación integral de los techos del nivel inicial, la renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias y la puesta en condiciones del edificio para su reapertura. En el sector central del establecimiento se avanza con la construcción de bases y columnas estructurales, la mejora de la conexión de gas y del termotanque, y la reparación de cañerías de agua y cloacas en los sanitarios de mujeres y varones.

Al referirse al avance de la obra, el intendente Enrique Borelli destacó la importancia de la intervención edilicia: "Durante años las familias de esta escuela esperaron que alguien se interese por sus necesidades. Hoy eso es una realidad. La educación es prioridad y comienza por poner en valor nuestras escuelas y colegios de Cerrillos".

El Complejo con parquet

Hace algunas semanas comenzaron en Cerrillos las obras de puesta en valor del Complejo Municipal, un proyecto que contempla por primera vez la instalación de un piso de parquet en la cancha deportiva, además de mejoras en los desagües pluviales y el cerramiento completo de la nave principal.

La intervención está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad y se ejecuta con financiamiento del Gobierno de la Provincia, luego de que el proyecto fuera seleccionado en el marco del Plan Meta, un programa que brinda asistencia económica y apoyo a instituciones deportivas de diversos municipios salteños.

La obra fue anunciada oficialmente en agosto por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, tras una recorrida por el predio junto al intendente Enrique Borelli y el secretario de Turismo local, Matías Romero. "La Provincia es un gran aliado para Cerrillos y el gobernador Gustavo Saenz entiende que nuestra comunidad necesita obras para progresar y por eso apuesta no solo a la educación, sino también al deporte, acompañando la renovación del complejo municipal", destacó Borelli.

El proyecto contempla un plazo de ejecución cercano a los cien días, durante los cuales la cancha permanecerá cerrada al público. Una vez finalizados los trabajos, el nuevo piso —con estándares técnicos de nivel profesional— permitirá fortalecer el desarrollo de disciplinas como básquet, vóley, newcom y futsal. Además va a permitir la realización de competencias oficiales bajo estándares nacionales.

Pago de impuestos

La Municipalidad de Cerrillos puso en marcha un nuevo plan de regularización de deudas tributarias destinado a vecinos y comerciantes de la localidad, con importantes descuentos y facilidades de pago. La iniciativa incluye impuestos automotor e inmobiliario, tasa general de servicios públicos, multas, derechos y contribuciones municipales.

El programa contempla reducciones en los intereses de hasta un 50% para quienes abonen sus deudas al contado. También ofrece alternativas en cuotas y con tarjeta de crédito: hasta 6 cuotas con un 25% de descuento, de 7 a 12 cuotas con un 15%, y de 13 a 18 cuotas con un 5%. Estas facilidades estarán vigentes hasta el 30 de noviembre, por lo que se recomienda a los contribuyentes acercarse al municipio para adherirse dentro del plazo establecido.

Desde el municipio anticiparon que esta novedosa medida busca acompañar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en un contexto económico complejo.

Además, el plan prevé una exención especial para pequeños contribuyentes encuadrados en la categoría A del Monotributo, principalmente emprendedores locales, siempre que se mantengan dentro de esa categoría. Para acceder al beneficio, los interesados deberán realizar el trámite de forma personal en la Municipalidad. La medida estará vigente hasta marzo del próximo año.