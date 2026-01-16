Feliz desenlace para la historia del sándwich de milanesa a $1.000

La historia de Elsa y su hijo Lionel, vendedores de sándwiches de milanesa en calle Pellegrini, tomó estado público en los últimos días a partir de la difusión de un video en redes sociales que cuestionaba el precio y la calidad del producto. La situación derivó en una fuerte reacción social y, posteriormente, en la intervención del Gobierno provincial, que anunció asistencia económica para el joven trabajador.

Lionel tiene 28 años y desde hace dos se encuentra al frente de un carrito de comidas que funciona por las tardes y noches. Junto a su madre se encarga de la producción diaria de los alimentos, desde la elaboración de las milanesas hasta la compra de insumos. El emprendimiento se convirtió en su principal fuente de ingresos luego de que Elsa atravesara problemas de salud que le impidieron continuar con la actividad de manera plena.

Según relató Elsa, Lionel presenta un leve retraso madurativo y fue intervenido quirúrgicamente en la infancia. Tras varios intentos por continuar sus estudios sin resultados favorables, la familia decidió apostar al trabajo como alternativa de inclusión y autonomía. "Aprendió a cocinar y a hacerse cargo del carrito cuando yo ya no podía", explicó.

La controversia se desató luego de que una pareja de influencers difundiera un video en el que dudan de la calidad de los sándwiches de milanesa que Lionel vende a $1.000 a su clientela habitual. La publicación generó una ola de respuestas en defensa del joven y de su esfuerzo diario, destacando el valor del producto para gente que no pueden acceder a opciones más costosas.

Sin embargo, la exposición pública tuvo un impacto negativo en Lionel, quien dejó de atender el carrito durante algunos días. En ese lapso, fue su madre quien se hizo cargo del puesto. "No está acostumbrado a la exposición ni a que se cuestione su trabajo", señaló Elsa, al explicar el malestar que le provocó la situación.

En ese contexto, el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, recibió a Elsa y Lionel en su despacho. Tras conocer su historia, el funcionario dispuso el inicio de los trámites para otorgar un subsidio destinado a fortalecer el emprendimiento.

"El subsidio es para Lionel. Yo ya estoy jubilada. La idea es que él pueda seguir con su carrito, que ahora es de él. Yo solo lo acompaño", explicó Elsa a El Tribuno.

A través de sus redes sociales, Jarsún destacó la perseverancia de madre e hijo y advirtió sobre el impacto que pueden tener las redes sociales cuando no se utilizan con responsabilidad.

"Vamos a acompañarlos y asistirlos desde el Gobierno de la provincia para que sigan creciendo", expresó.

En las últimas horas, Elsa completó la documentación requerida para acceder a la ayuda y confirmó que Lionel retomará su actividad. Si bien aún no hay una fecha definida para la entrega del subsidio, la familia destacó el respaldo recibido tras una situación que comenzó con una crítica pública y derivó en un reconocimiento al esfuerzo cotidiano.