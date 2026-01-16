Tragedia en la Ruta 34: un choque frontal dejó una mujer fallecida cerca del río Juramento

La Ruta Nacional 9/34 volvió a convertirse en escenario de una tragedia vial que sacudió la mañana en el sur del departamento General Güemes. En un tramo donde el tránsito suele fluir con normalidad, el movimiento cotidiano se interrumpió de manera abrupta tras un choque frontal que dejó como saldo una mujer fallecida y al menos cuatro personas heridas.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1512, a pocos kilómetros del puente sobre el río Juramento, en una zona de curvas suaves pero con circulación intensa de vehículos livianos y pesados. Allí, una ambulancia utilitaria de traslado colisionó casi de frente con un automóvil Toyota Corolla modelo 2017, ocupado por un matrimonio de nacionalidad paraguaya.

Según la información recabada en el lugar por El Tribuno, la ambulancia se dirigía desde Rosario de la Frontera para trasladar a un paciente. En el vehículo viajaban el chofer, el paciente y una mujer que lo acompañaba. Por causas que aún se investigan, y tras salir de una curva, la ambulancia se habría cruzado de carril, impactando de manera frontal con el automóvil que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, la mujer que acompañaba al paciente perdió la vida en el lugar. Su identidad aún no había sido confirmada oficialmente. El conductor de la ambulancia sufrió fractura en una de sus piernas, mientras que el paciente y el acompañante del automóvil resultaron con golpes y politraumatismos, aunque permanecían conscientes al momento de ser asistidos. Ninguno de los otros cuatro personas heridas, entre ellos el matrimonio paraguayo, corre riesgo de vida, según pudo averiguar este matutino.

Tras el choque, el operativo fue inmediato. Bomberos voluntarios de Güemes (fueron los que rescataron al chofer de la ambulancia), personal del SAMEC y fuerzas de seguridad trabajaron de manera coordinada para rescatar a los heridos, asegurar la escena y evitar nuevos riesgos en la calzada. El tránsito en la Ruta Nacional 34 quedó totalmente interrumpido en ambos sentidos, generando demoras y desvíos preventivos mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

El matrionio paraguayo volvía s su país

Gregoria Castillo y Hugo Caballero, oriundos de Paraguay, se encontraban de vacaciones en Salta y viajaban rumbo a su país cuando se produjo el choque. Ambos están fuera de peligro, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

En diálogo con El Tribuno, la esposa del conductor paraguayo involucrado en el siniestro relató el momento del impacto: “La ambulancia se nos vino encima de repente y no hubo nada que hacer para no colisionar”. La mujer señaló que permanece en estado de shock y que aún no pudo ver a su esposo, quien se encuentra internado en el hospital Castellanos tras el accidente.

El hecho ocurrió mientras ambos vehículos circulaban por la ruta, en circunstancias que son materia de investigación para determinar cómo se produjo la maniobra previa al impacto. Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del choque y establecer responsabilidades.

Las causas del siniestro serán determinadas por la investigación correspondiente una vez finalizados los peritajes, mientras la tragedia deja una nueva víctima fatal en una ruta clave del norte salteño.