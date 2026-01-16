VIDEO: Recomendaciones luego del encuentro con un puma en el Cabra Corral

Un grupo de pescadores que recorría la zona de Osma, en inmediaciones del dique Cabra Corral, se encontró el martes 13 con la presencia de un puma. El episodio generó consultas y alertas preventivas, en un sector que durante el verano recibe a numerosos visitantes atraídos por la pesca y las actividades al aire libre.

Ante la situación, Mariana Chanampa, bióloga y jefa del Programa Biodiversidad, confirmó que se trató efectivamente de un puma y aclaró que no se trata de un hecho aislado. “Es una especie que tiene amplia distribución en la provincia y está presente en zonas como el Cabra Corral”, explicó.

Un predador clave para el equilibrio ambiental

Chanampa detalló que el puma, o puma concolor —su nombre científico— es un predador tope, es decir, un animal que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria y que no posee depredadores naturales por encima. Su presencia cumple una función central en los ambientes naturales.

“La importancia de que esté presente en lugares como el Cabra Corral y otras áreas es que regula los ecosistemas, mantiene el equilibrio y la salud ambiental”, señaló. Este rol permite controlar poblaciones de otras especies y sostener dinámicas naturales propias de estos entornos.

Desde el área de Biodiversidad remarcaron que la aparición de este tipo de fauna no debe interpretarse como una amenaza, sino como un indicador de que el ecosistema mantiene condiciones favorables.

Recomendaciones ante avistamientos

La especialista hizo hincapié en la prevención y en la necesidad de respetar la fauna silvestre. “No hay que acercarse ni intentar interactuar con el animal. En caso de que haya crías, es fundamental no tocarlas y alertar la situación”, indicó.

Entre las principales recomendaciones se destaca mantener distancia, evitar persecuciones, no intentar filmaciones cercanas y dar aviso a las autoridades para que evalúen el caso desde el punto de vista ambiental y preventivo.

El dique Cabra Corral y sus alrededores conforman un ambiente donde conviven distintas especies silvestres, por lo que los encuentros ocasionales con animales como el puma forman parte de esa realidad natural. Especialistas insistieron en la importancia de reforzar la convivencia responsable, especialmente en épocas de mayor presencia humana.

"Por lo general el puma no suele atacar, pero son peligrosos cuando están cría, y esta es época de parición. No hay que darle en ningún momento la espalda y retroceder, poniendo a resguardo los niños, si fuera el caso", recomendó Chanampa.