La foto de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi que encendió el verano: la reacción del campeón del mundo

Antonela Roccuzzo volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir una imagen íntima junto a Lionel Messi que rápidamente se volvió viral. La postal, difundida en su cuenta de Instagram, muestra a la pareja abrazada dentro de una pileta, ambos en traje de baño y en un clima distendido, reflejando complicidad y afecto.

La publicación no tardó en sumar millones de reacciones y comentarios de seguidores de todo el mundo, que destacaron el gesto de cercanía y el perfil familiar que suelen mostrar tanto Antonela como el capitán de la Selección argentina.

El propio Messi respondió al posteo con dos emoticones de fuego y un corazón, un mensaje breve pero suficiente para reforzar el tono de cariño de la imagen. Una vez más, la pareja logró captar la atención de sus fans, combinando naturalidad y sencillez en una escena cotidiana que conmovió a sus seguidores.