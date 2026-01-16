Se postergó el inicio de la Primera Nacional

Mientras los equipos se encuentran en plena pretemporada, tanto en la Liga Profesional como en las categorías de ascenso, la Primera Nacional y la Primera B, la segunda y tercera en importancia en el esquema nacional, sufrieron una reprogramación y se atrasó el inicio de los certámenes por una semana.

Según como estaba pactado, el fin de semana del 8 de febrero comenzaban los dos torneos, siete días después de la máxima categoría. De todas manera, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial este viernes anunciando las modificaciones en el calendario.

"Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División 'B', quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División 'C.", indicó el ente que regula el fútbol en nuestro país.

Los representantes salteños en la categoría, Gimnasia y Tiro que recibirá a Colegiales y Central Norte que viajará para visitar a San Miguel en Los Polvorines, deberán esperar una semana más para iniciar la competencia que organiza la AFA.

Acuerdo con TyC Sports

La Primera Nacional tendrá continuidad televisiva gracias a la decisión de TyC Sports de seguir apostando por el torneo del ascenso argentino.

En un escenario complejo, marcado por la ausencia de interesados en los derechos de transmisión y con el inicio del campeonato a mediados de febrero, la señal deportiva renovó su vínculo con la AFA y continuará llevando el certamen a todo el país

La determinación adquiere mayor relevancia en un contexto en el que ningún otro operador presentó ofertas concretas por la televisación de la categoría.

Frente a ese panorama, TyC Sports volvió a asumir un rol clave para sostener la visibilidad de un torneo federal, con clubes de todo el país y una enorme importancia deportiva.

Como ocurre desde hace varias temporadas, TyC transmitirá por su señal principal algunos de los partidos más destacados de cada fecha, mientras que el resto de los encuentros estará disponible a través de TyC Play, su plataforma digital, que se ha convertido en una herramienta fundamental para ampliar el acceso y la cobertura del ascenso.

Además, aún se evalúa la posibilidad de una sublicencia para DSports (DirecTV), tal como sucedió en años anteriores, lo que permitiría reforzar la difusión del torneo.

En cambio, la alternativa de AFA Play quedó descartada semanas atrás.

De esta manera, TyC Sports reafirma su compromiso histórico con el fútbol argentino y, especialmente, con las categorías de ascenso, garantizando pantalla, producción y alcance en un momento clave para la Primera Nacional, que podrá comenzar la temporada con certezas y presencia mediática asegurada.