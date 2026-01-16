Por la recuperación del pequeño tropezón, Salta Basket recibe a Hindú

A no dejar nada al azar. El segundo partido de una serie de cinco en el estadio Delmi de Salta Basket se disputará hoy a partir de las 21. El representante salteño en la segunda división del básquet nacional recibirá al conjunto cordobés de Hindú, en el marco de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Luego del agónico tropiezo en el primer juego del 2026 frente a los tucumanos de Estudiantes, Los Infernales buscarán revertir rápidamente lo de aquella noche y volver a la senda del triunfo junto a su gente, el público salteño que acompaña de gran manera a Salta.

Los Infernales siguen trabajando para regresar al triunfo, volver a exponer el básquet que durante varias noches supieron desplegar en la primera parte de la fase regular. Actuaciones que lo impulsaron a liderar la Conferencia Norte y llegar al receso en el pelotón de los de arriba.

Panorama al que se le suma la importancia de la localía, dado que durante la primera fase Salta disputó más partidos fuera de casa que de local, ocho contra cuatro, con lo cual el mérito es aún mayor.



El desafío para esta segunda mitad es encontrar esa regularidad y buen básquet en el Delmi, donde los norteños después de jugar contra Hindú tendrán tres fechas más en casa, completando una interesante serie de cinco juegos como local.

Hindú, dirigidos por Daniel Beltramo, llegará a La Linda luego de jugar en el Estadio Federación de Jujuy, otro espectacular choque y exigente desafío para los cordobeses con dos encuentros seguidos en el norte argentino.

Las entradas

Los boletos para ver y disfrutar de un gran espectáculo como La Liga Argentina, segunda división a nivel nacional, tienen un valor de 8 mil pesos generales. Los mismos se pueden adquirir una hora antes por las boleterías del Estadio Delmi pagando en efectivo, transferencia o tarjetas.

Las formaciones

SALTA BASKET 0 Chance Hunter, 4 Bruno Abratte, 5 Tomás Botta, 6 Martín Gómez, 8 Valentín Villalobos, 10 Facundo Binda, 11 Cristian Linares, 13 Nicolás Álvarez, 14 Máximo Genitti, 15 Maximiliano Torino, 20 Tiziano Ortega, 22 Thiago Griffel, 23 Tyrus Buckner, 27 Miqueas López y 31 Sahir Abdala. DT: Ricardo De Cecco. ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral. PF: Rafael Padilla. Utilero: Emilio Fadell. Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra.

HINDÚ (Cba) 0 Lucio Giacchino, 1 Santiago Estrada, 8 Jerónimo González, 9 Tomás Ludueña, 10 Joaquín Moreno, 11 Joaquín Folmer, 13 Renato Fontanetti, 14 Santiago Bruera, 15 Santiago Bruno, 21 Augusto Bruera, 30 Ramiro Rattero y 33 Carlos Buemo. DT: Daniel Beltramo.

Árbitros: Alberto Ponzo (1er juez) y Andrés Barbarini (2do juez)

Comisionado Téc.: Luis Carlos Cornejo