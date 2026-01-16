Jael Bischoff: "Los depredadores migran a las plataformas de moda"

La expansión de las redes sociales, los videojuegos en línea y la inteligencia artificial abrió un nuevo escenario de riesgos para niñas, niños y adolescentes, que van desde estafas y suplantación de identidad hasta grooming, ludopatía y producción de material de abuso sexual en entornos digitales. Para analizar este fenómeno y brindar herramientas de prevención, El Tribuno dialogó con Jael Bischoff, licenciada en Criminalística y diplomada en ciberdelitos contra las infancias, quien alertó sobre las nuevas modalidades delictivas y el rol clave de las familias en el cuidado y el acompañamiento.

¿Qué te alarma de todo lo que está pasando con los niños hoy en día en el mundo digital?

Es extremadamente llamativo cómo la tecnología está creciendo de forma exponencial y nos está llevando a nuevas formas delictivas. En redes sociales estamos viendo nuevos tipos de delitos relacionados con el uso de la IA.

En ese contexto, ¿qué es lo que vuelve más riesgoso lo que circula por internet?

Estamos en una época donde es muy difícil distinguir qué es real y qué no. Y eso es justamente lo que buscan con la masificación de la inteligencia artificial: que todo lo que vemos lo tengamos que poner en duda. Antes era más fácil detectarlo porque había fallas evidentes; hoy cada vez es más difícil, y quienes usan versiones pagas pueden generar contenido mucho más creíble.

Además de esas estafas, ¿en qué otras plataformas ves riesgos fuertes para chicos y adolescentes?

El peligro se está viendo en muchas plataformas. Por ejemplo, lo vemos en el juego Roblox, que ya tiene varias problemáticas, entre ellas el grooming dentro del juego. Y ahora también se está viendo que se insertan desde muy temprana edad en la ludopatía, porque se crearon escenarios dentro de Roblox donde se puede "apostar" con dinero del juego: se ingresa dinero, pero no se puede recuperar, solo se usa dentro de la plataforma. Eso genera el enganche hacia la conducta de apostar y después, a través de influencers y otros circuitos, se llega a casinos clandestinos, sin control de edad.

Roblox es un tema polémico y hasta hubo campañas para prohibirlo. Para la gente que no lo conoce: ¿qué es Roblox y por qué puede perjudicar a los niños?

Roblox aparece como un juego donde se pueden crear mundos y dinámicas, distintos tipos de juego dentro de la plataforma. El riesgo es que depredadores dentro del ciberespacio lo usan para llegar a niños, niñas y adolescentes: se apoyan en lo que el juego pide. Si necesitan moneda del juego o una herramienta, les ofrecen eso, y buscan migrar la conversación a otras plataformas como Discord o incluso WhatsApp. A veces eso termina en sexualización de la conversación y grooming. Y puede tener distintas finalidades: un encuentro físico o la producción de material de abuso sexual en perjuicio de las infancias.

¿Los depredadores se quedan en una sola plataforma o van cambiando?

Van cambiando. Se manejan en los juegos que están de moda: hubo casos en Free Fire, después se vio una problemática grande en TikTok, y ahora se ve un pico en Roblox. Migran según lo que eligen los chicos.

¿Qué pueden hacer los padres si hoy la vida social de los chicos está en el celular y frente a pantallas?

Escucha activa y conversación. Es clave construir una red de confianza entre padres e hijos. También hay que entender el contexto: muchos chicos pasan tiempo solos por el ritmo de vida de las familias. Ahí se puede sumar una red de apoyo: abuelos, hermanos mayores, tíos, para aumentar contención y comunicación. Según estadísticas de Unicef, desde los 9 años muchos chicos en Argentina ya tienen celular propio, y eso trae consecuencias. Por eso también hay una tendencia internacional a discutir legislaciones para restringir o postergar el acceso, por ejemplo hasta los 14 o 16 años, según los países.

Se suele decir que el crimen digital siempre deja huella. ¿Coincidís?

Hay un camino para seguir, siempre que haya un hilo del cual tirar. El problema es que el mal manejo inicial puede complicar: por ejemplo, ante grooming muchos padres se hacen pasar por el chico o borran y bloquean todo, y eso complica la investigación.

Entonces, ante una sospecha, ¿qué es lo recomendable?

No borrar nada ni tocar nada. No hacerse pasar por el menor. Lo ideal es ir directo a fiscalía para que indiquen cómo proceder. Sacar fotos de las conversaciones con otro teléfono, no capturas de pantalla, porque una captura se puede falsificar fácil. Y con esa información, hacer la denuncia.