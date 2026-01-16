PUBLICIDAD

16 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Madre e hijo, muertos en un hotel de Recoleta

El personal del lugar hizo la denuncia luego de que no bajaran a desayunar.
Viernes, 16 de enero de 2026 22:09
Una mujer de 41 años fue encontrada muerta en la bañera de la habitación 306 de un hotel de Recoleta junto a su hijo de 7. Ambos llegaron al lugar este jueves para pasar solo una noche.

Esta mañana, después de las 10, cuando el encargado vio que no bajaban a desayunar ni a hacer el check out, golpeó la puerta de la habitación. Sin respuesta, llamó a la policía y descubrió la tétrica escena.

Según se pudo saber de fuentes policiales, el hotel se llama Ker y está ubicado en Marcelo T. de Alvear 1368, entre las calles Uruguay y Talcahuano. El hallazgo se produjo en el tercer piso del alojamiento.

Cerca del mediodía, llegaron a la escena bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Criminalística para realizar los primeros peritajes.

Las víctimas son Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y Gabriel Saru Ovejero, un nene de 7. La mujer vivía junto a su hijo en el barrio Independencia de la localidad de González Catán.

Yurka era docente y trabajó en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Según la publicación que compartió la madre de una menor que asistía al colegio en donde Yurka trabajaba, la docente y su hijo eran intensamente buscados desde este jueves por su familia y allegados.

La Justicia intenta determinar las causas de muerte. Asimismo, el gerente y el personal de limpieza deberán prestar declaraciones.

Últimas noticias

